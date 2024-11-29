В Челябинске первый в сезоне каток открылся в парке Терешковой
В Челябинске начал работу открытий каток. Любители коньков собрались в парке Терешковой — на презентацию первого в этом сезоне льда, передает корреспондент URA.RU.
«На открытие катка в парке Терешковой пришло много желающих покататься на коньках. Огромные очереди, чтобы взять билет и коньки», — сообщил корреспондент агентства.
Гостей торжественной церемонии открытия развлекали аниматоры. Организаторы праздника приготовили праздничную программу, а также конкуры с призами и подарками. Сеансы массового катания начинаются в 18:00, 20:00, 22:00.
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