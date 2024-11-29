29 ноября 2024

В Челябинске заработал первый в этом сезоне каток под открытым небом. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Каток в парке Терешковой. Челябинск, каток
В Челябинске первый в сезоне каток открылся в парке Терешковой Фото:

В Челябинске начал работу открытий каток. Любители коньков собрались в парке Терешковой — на презентацию первого в этом сезоне льда, передает корреспондент URA.RU.

«На открытие катка в парке Терешковой пришло много желающих покататься на коньках. Огромные очереди, чтобы взять билет и коньки», — сообщил корреспондент агентства.

Гостей торжественной церемонии открытия развлекали аниматоры. Организаторы праздника приготовили праздничную программу, а также конкуры с призами и подарками. Сеансы массового катания начинаются в 18:00, 20:00, 22:00.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске начал работу открытий каток. Любители коньков собрались в парке Терешковой — на презентацию первого в этом сезоне льда, передает корреспондент URA.RU. «На открытие катка в парке Терешковой пришло много желающих покататься на коньках. Огромные очереди, чтобы взять билет и коньки», — сообщил корреспондент агентства. Гостей торжественной церемонии открытия развлекали аниматоры. Организаторы праздника приготовили праздничную программу, а также конкуры с призами и подарками. Сеансы массового катания начинаются в 18:00, 20:00, 22:00.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...