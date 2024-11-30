Повстанцы в Сирии захватили провинцию Идлиб

Боевики захватили сирийский город Мараат аль-Нуман в провинции Идлиб. Таким образом регион полностью перешел под контроль повстанцев. Об этом сообщили источники Reuters.
«Два источника среди повстанцев сообщили, что они также захватили город Мараат аль-Нуман в провинции Идлиб, взяв под свой контроль всю эту провинцию, что станет еще одним серьезным ударом по Асаду», — информирует Reuters. Упоминается, что атака была начата с территорий северо-запада Сирии, которые остаются вне контроля президента Асада Башара.
В докладе сирийской гражданской обороны сообщается, что авиация Сирии и России нанесла удары по жилым кварталам, АЗС и школе в провинции Идлиб. По словам источников Reuters, Москва пообещала Дамаску оказать дополнительную военную помощь, она должна начать поступать в ближайшие 72 часа.
На телевизионных кадрах показывали группу повстанев, которые зашли в Алеппо. «Я сын Алеппо, и меня выселили из него восемь лет назад, в 2016 году. Слава богу, мы только что вернулись. Это неописуемое чувство», — цитирует Reuters слова повстанца Али Джумба, который был в ТВ-эфире.
Наступление боевиков началось 26 ноября. Оно стало самым крупным с 2020 года. Уже 29 ноября появились сообщения о том, что Алеппо был занят повстанцами. По заявлениям командования Сирии, в наступлении участвует множество иностранных террористов, имеющих тяжелое вооружение и дроны.
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