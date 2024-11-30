В России начали собирать биометрию у мигрантов при въезде и выезде

01 декабря 2024 в 02:52 Размер текста - 17 +

Целью данного эксперимента является создание цифрового профиля для иностранцев Фото: Илья Московец © URA.RU В России с 1 декабря 2024 года стартует экспериментальный проект по сбору биометрических данных иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Российской Федерации. Инициатива будет реализована на определенных контрольно-пропускных пунктах и продлится до середины 2026 года, как следует из постановления правительства РФ, которое вступило в силу в последнее воскресенье. «В рамках первого этапа эксперимента, который продлится до 30 июня 2025 года, в аэропортах Москвы и Московской области (Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский), а также на грузопассажирском пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области, будет проводиться фотографирование и дактилоскопия иностранных посетителей», — пишут РИА Новости. Следующий этап начнется 30 июня 2025 года и завершится через год. В течение этого периода проект расширится на все пограничные пункты России, при этом предоставление биометрических данных станет добровольным. Дополнительно, иностранные граждане, для которых посещение России не требует оформления визы, смогут зарегистрироваться через специальное приложение, предоставить свои фотографии и заполнить заявление о целях визита на срок до 90 дней. Целью данного эксперимента, как указывается в документе, является создание цифрового профиля для иностранцев и лиц без гражданства. Отмечается, что граждане Белоруссии, а также руководители и сотрудники дипломатических миссий вместе с их семьями к эксперименту не будут привлекаться. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России с 1 декабря 2024 года стартует экспериментальный проект по сбору биометрических данных иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Российской Федерации. Инициатива будет реализована на определенных контрольно-пропускных пунктах и продлится до середины 2026 года, как следует из постановления правительства РФ, которое вступило в силу в последнее воскресенье. «В рамках первого этапа эксперимента, который продлится до 30 июня 2025 года, в аэропортах Москвы и Московской области (Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский), а также на грузопассажирском пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области, будет проводиться фотографирование и дактилоскопия иностранных посетителей», — пишут РИА Новости. Следующий этап начнется 30 июня 2025 года и завершится через год. В течение этого периода проект расширится на все пограничные пункты России, при этом предоставление биометрических данных станет добровольным. Дополнительно, иностранные граждане, для которых посещение России не требует оформления визы, смогут зарегистрироваться через специальное приложение, предоставить свои фотографии и заполнить заявление о целях визита на срок до 90 дней. Целью данного эксперимента, как указывается в документе, является создание цифрового профиля для иностранцев и лиц без гражданства. Отмечается, что граждане Белоруссии, а также руководители и сотрудники дипломатических миссий вместе с их семьями к эксперименту не будут привлекаться.