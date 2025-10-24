В Кремле оценили срыв новой встречи Путина и Трампа

В Кремле отметили, что срыв переговоров Путина и Трампа в Венгрии - это пауза Фото: Официальный сайт Президента РФ

Переговорный процесс между Россией и Украиной находится в состоянии продолжительной паузы из-за позиции Киева. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о срыве встречи российского президента Владимира Путина и главы США Дональда Трампа в Будапеште.

«Мы оцениваем эту ситуацию как паузу, слишком затянувшуюся паузу, которая возникла по причине нежелания киевского режима интенсифицировать переговорный процесс. Это нежелание поощряется европейскими кураторами киевского режима», — подчеркнул Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.