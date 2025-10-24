Песков объяснил, почему у Путина высокие рейтинги
Песков назвал закономерными рекордные показатели доверия россиян президенту и армии
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Высокие показатели доверия россиян президенту России Владимиру Путину и армии являются закономерными и отражают консолидацию общества. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя данные последних опросов ВЦИОМ.
«Данные ВЦИОМ по доверию президенту — насколько это закономерно? Это самостоятельные показатели, они действительно очень высокие. Консолидация общества вокруг президента, вокруг всего этого — говорящие показатели», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Пресс-секретарь подчеркнул, что такие результаты опросов отражают реальные настроения в российском обществе.
Ранее ВЦИОМ сообщал, что уровень доверия россиян армии составляет 80%, а положительно оценивают деятельность президента 75,1% граждан, что на 0,8 процентного пункта выше, чем неделей ранее. Кроме того, по результатам опросов, 69% опрошенных заявили о чувстве ответственности за судьбу страны и готовности жертвовать личным ради ее защиты.
