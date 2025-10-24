Песков объяснил, почему у Путина высокие рейтинги

Песков назвал закономерными рекордные показатели доверия россиян президенту и армии Фото: Роман Наумов © URA.RU

Высокие показатели доверия россиян президенту России Владимиру Путину и армии являются закономерными и отражают консолидацию общества. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя данные последних опросов ВЦИОМ.

«Данные ВЦИОМ по доверию президенту — насколько это закономерно? Это самостоятельные показатели, они действительно очень высокие. Консолидация общества вокруг президента, вокруг всего этого — говорящие показатели», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Пресс-секретарь подчеркнул, что такие результаты опросов отражают реальные настроения в российском обществе.