Происшествия

Стало известно, в каком состоянии сейчас находится пострадавший в Красногорске мальчик

Пострадавший в Красногорске мальчик находится в стабильном состоянии
24 октября 2025 в 14:56
Фото: Илья Московец © URA.RU

Пострадавший в атаки БПЛА на жилой дом в Красногорске мальчик Богдан находится в стабильном состоянии и продолжает находиться под наблюдением врачей. Об этом сообщает подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова.

«Богдан все время показывает картинки разрушенной квартиры и обломки беспилотника, несмотря на рекомендации психолога отвлечься, ему пока сложно переключиться», — пишет Мишонова в своем telegram-канале. Сейчас с ребенком в больнице остается бабушка, его мама Юлия и дедушка проходят медицинское обследование.

Нападение БПЛА на жилой дом в Красногорске произошло 24 октября. В результате инцидента, по данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, пострадали пять человек. Им оказывается медицинская помощь. Отмечается, что квартира серьезно повреждена, и восстановление займет некоторое время, для пострадавших организовано временное проживание в гостинице на время ремонта.

Материал из сюжета:

Дрон ВСУ атаковал многоэтажку в Красногорске

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

