Стало известно, в каком состоянии сейчас находится пострадавший в Красногорске мальчик
Мальчик находится в стабильном состоянии под наблюдением врачей
Пострадавший в атаки БПЛА на жилой дом в Красногорске мальчик Богдан находится в стабильном состоянии и продолжает находиться под наблюдением врачей. Об этом сообщает подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова.
«Богдан все время показывает картинки разрушенной квартиры и обломки беспилотника, несмотря на рекомендации психолога отвлечься, ему пока сложно переключиться», — пишет Мишонова в своем telegram-канале. Сейчас с ребенком в больнице остается бабушка, его мама Юлия и дедушка проходят медицинское обследование.
Нападение БПЛА на жилой дом в Красногорске произошло 24 октября. В результате инцидента, по данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, пострадали пять человек. Им оказывается медицинская помощь. Отмечается, что квартира серьезно повреждена, и восстановление займет некоторое время, для пострадавших организовано временное проживание в гостинице на время ремонта.
