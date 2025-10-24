Стало известно, в каком состоянии сейчас находится пострадавший в Красногорске мальчик

Мальчик находится в стабильном состоянии под наблюдением врачей Фото: Илья Московец © URA.RU

Пострадавший в атаки БПЛА на жилой дом в Красногорске мальчик Богдан находится в стабильном состоянии и продолжает находиться под наблюдением врачей. Об этом сообщает подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова.

«Богдан все время показывает картинки разрушенной квартиры и обломки беспилотника, несмотря на рекомендации психолога отвлечься, ему пока сложно переключиться», — пишет Мишонова в своем telegram-канале. Сейчас с ребенком в больнице остается бабушка, его мама Юлия и дедушка проходят медицинское обследование.