30 ноября 2024

Госдеп США удалил пост о прекращении партнерства с Грузией

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Виды Москвы. Москва , американский флаг, флаг сша, посольство сша
Миллер сделал заявление о приостановке стратегического партнерства США с Грузией Фото:

Пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер сделал заявление о приостановке стратегического партнерства США с Грузией. Это решение последовало за действиями грузинского правительства, отказавшегося от продолжения курса на вступление в Европейский союз. Информация была первоначально опубликована Миллером в соцсети X, однако позже пост был удален и заменен другим сообщением.

«Решение „Грузинской мечты“ приостановить вступление в ЕС является предательством конституции Грузии. Мы осуждаем чрезмерное применение силы против грузин, осуществляющих свою свободу протеста, и приостановили наше стратегическое партнерство с Грузией», — говорится в новой версии публикации.

Помимо приостановки стратегического партнерства, в сообщении также упомянуто о критике со стороны США в адрес действий грузинских властей, связанных с подавлением свободы протеста. Изменения в публикации Миллера на соцсети X также отражают изменения в политической риторике, касающейся отношений между США, ЕС и Грузией.

Массовые акции протеста охватили Грузию 28 ноября в ответ на объявление премьер-министра Ираклия Кобахидзе о том, что переговоры с Брюсселем о присоединении к Евросоюзу будут временно приостановлены. Демонстрации прошли в крупнейших городах страны, включая Тбилиси, Кутаиси и Батуми. В отношении протестующих применяли водометы.

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Пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер сделал заявление о приостановке стратегического партнерства США с Грузией. Это решение последовало за действиями грузинского правительства, отказавшегося от продолжения курса на вступление в Европейский союз. Информация была первоначально опубликована Миллером в соцсети X, однако позже пост был удален и заменен другим сообщением. «Решение „Грузинской мечты“ приостановить вступление в ЕС является предательством конституции Грузии. Мы осуждаем чрезмерное применение силы против грузин, осуществляющих свою свободу протеста, и приостановили наше стратегическое партнерство с Грузией», — говорится в новой версии публикации. Помимо приостановки стратегического партнерства, в сообщении также упомянуто о критике со стороны США в адрес действий грузинских властей, связанных с подавлением свободы протеста. Изменения в публикации Миллера на соцсети X также отражают изменения в политической риторике, касающейся отношений между США, ЕС и Грузией. Массовые акции протеста охватили Грузию 28 ноября в ответ на объявление премьер-министра Ираклия Кобахидзе о том, что переговоры с Брюсселем о присоединении к Евросоюзу будут временно приостановлены. Демонстрации прошли в крупнейших городах страны, включая Тбилиси, Кутаиси и Батуми. В отношении протестующих применяли водометы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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