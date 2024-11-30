Госдеп США удалил пост о прекращении партнерства с Грузией

01 декабря 2024 в 03:09 Размер текста - 17 +

Миллер сделал заявление о приостановке стратегического партнерства США с Грузией Фото: Георгий Бергал © URA.RU Пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер сделал заявление о приостановке стратегического партнерства США с Грузией. Это решение последовало за действиями грузинского правительства, отказавшегося от продолжения курса на вступление в Европейский союз. Информация была первоначально опубликована Миллером в соцсети X, однако позже пост был удален и заменен другим сообщением. «Решение „Грузинской мечты“ приостановить вступление в ЕС является предательством конституции Грузии. Мы осуждаем чрезмерное применение силы против грузин, осуществляющих свою свободу протеста, и приостановили наше стратегическое партнерство с Грузией», — говорится в новой версии публикации. Помимо приостановки стратегического партнерства, в сообщении также упомянуто о критике со стороны США в адрес действий грузинских властей, связанных с подавлением свободы протеста. Изменения в публикации Миллера на соцсети X также отражают изменения в политической риторике, касающейся отношений между США, ЕС и Грузией. Массовые акции протеста охватили Грузию 28 ноября в ответ на объявление премьер-министра Ираклия Кобахидзе о том, что переговоры с Брюсселем о присоединении к Евросоюзу будут временно приостановлены. Демонстрации прошли в крупнейших городах страны, включая Тбилиси, Кутаиси и Батуми. В отношении протестующих применяли водометы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер сделал заявление о приостановке стратегического партнерства США с Грузией. Это решение последовало за действиями грузинского правительства, отказавшегося от продолжения курса на вступление в Европейский союз. Информация была первоначально опубликована Миллером в соцсети X, однако позже пост был удален и заменен другим сообщением. «Решение „Грузинской мечты“ приостановить вступление в ЕС является предательством конституции Грузии. Мы осуждаем чрезмерное применение силы против грузин, осуществляющих свою свободу протеста, и приостановили наше стратегическое партнерство с Грузией», — говорится в новой версии публикации. Помимо приостановки стратегического партнерства, в сообщении также упомянуто о критике со стороны США в адрес действий грузинских властей, связанных с подавлением свободы протеста. Изменения в публикации Миллера на соцсети X также отражают изменения в политической риторике, касающейся отношений между США, ЕС и Грузией. Массовые акции протеста охватили Грузию 28 ноября в ответ на объявление премьер-министра Ираклия Кобахидзе о том, что переговоры с Брюсселем о присоединении к Евросоюзу будут временно приостановлены. Демонстрации прошли в крупнейших городах страны, включая Тбилиси, Кутаиси и Батуми. В отношении протестующих применяли водометы.