30 ноября 2024

США приостановили партнерство с Грузией

© Служба новостей «URA.RU»
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Флаг Европейского Союза и других стран, входящих и не входящих в ЕС. 28 марта 2024. Москва, флаг евросоюза, флаг ес, флаг европейского союза
Данное решение было принято на фоне приостановки вступления Тбилиси в ЕС Фото:

США объявили о приостановке стратегического партнерства с Грузией из-за антидемократических действий правящей партии «Грузинская мечта», сообщает Госдепартамент США. По словам представителей ведомства, нарушение основных принципов сотрудничества привело к этому решению.

«Различные антидемократические действия „Грузинской мечты“ нарушили основные принципы нашего стратегического партнерства между США и Грузией, которое было основано на общих ценностях и приверженности демократии, верховенству закона, гражданскому обществу, уважению прав человека и основных свобод, а также усилиям по борьбе с коррупцией. В результате Соединенные Штаты приостановили действие этого механизма», — говорится в заявлении Госдепа, передает РИА Новости.

В дополнение к этому, в Госдепе выразили сожаление по поводу решения Грузии приостановить процесс вступления в Европейский Союз (ЕС). Там также осудили использование чрезмерной силы местной полицией в ходе протестов, связанных с этим решением.

Грузия отказалась от переговоров по вступлению в ЕС до конца 2028 года, из-за чего в стране начались массовые протесты. Посол Грузии в Вашингтоне Давид Залкалиани и бывший глава Министерства иностранных дел страны, объявил о своей отставке на фоне массовых протестов в Тбилиси. Информацию об этом распространил грузинский оппозиционный телеканал «Формула», ссылаясь на источник в министерстве. Президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила, что останется на своем посту после истечения срока полномочий пока в стране не стабилизируется ситуация с протестами.

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США объявили о приостановке стратегического партнерства с Грузией из-за антидемократических действий правящей партии «Грузинская мечта», сообщает Госдепартамент США. По словам представителей ведомства, нарушение основных принципов сотрудничества привело к этому решению. «Различные антидемократические действия „Грузинской мечты“ нарушили основные принципы нашего стратегического партнерства между США и Грузией, которое было основано на общих ценностях и приверженности демократии, верховенству закона, гражданскому обществу, уважению прав человека и основных свобод, а также усилиям по борьбе с коррупцией. В результате Соединенные Штаты приостановили действие этого механизма», — говорится в заявлении Госдепа, передает РИА Новости. В дополнение к этому, в Госдепе выразили сожаление по поводу решения Грузии приостановить процесс вступления в Европейский Союз (ЕС). Там также осудили использование чрезмерной силы местной полицией в ходе протестов, связанных с этим решением. Грузия отказалась от переговоров по вступлению в ЕС до конца 2028 года, из-за чего в стране начались массовые протесты. Посол Грузии в Вашингтоне Давид Залкалиани и бывший глава Министерства иностранных дел страны, объявил о своей отставке на фоне массовых протестов в Тбилиси. Информацию об этом распространил грузинский оппозиционный телеканал «Формула», ссылаясь на источник в министерстве. Президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила, что останется на своем посту после истечения срока полномочий пока в стране не стабилизируется ситуация с протестами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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