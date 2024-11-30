США приостановили партнерство с Грузией

01 декабря 2024 в 00:35 Размер текста - 17 +

Данное решение было принято на фоне приостановки вступления Тбилиси в ЕС Фото: Роман Наумов © URA.RU США объявили о приостановке стратегического партнерства с Грузией из-за антидемократических действий правящей партии «Грузинская мечта», сообщает Госдепартамент США. По словам представителей ведомства, нарушение основных принципов сотрудничества привело к этому решению. «Различные антидемократические действия „Грузинской мечты“ нарушили основные принципы нашего стратегического партнерства между США и Грузией, которое было основано на общих ценностях и приверженности демократии, верховенству закона, гражданскому обществу, уважению прав человека и основных свобод, а также усилиям по борьбе с коррупцией. В результате Соединенные Штаты приостановили действие этого механизма», — говорится в заявлении Госдепа, передает РИА Новости. В дополнение к этому, в Госдепе выразили сожаление по поводу решения Грузии приостановить процесс вступления в Европейский Союз (ЕС). Там также осудили использование чрезмерной силы местной полицией в ходе протестов, связанных с этим решением. Грузия отказалась от переговоров по вступлению в ЕС до конца 2028 года, из-за чего в стране начались массовые протесты. Посол Грузии в Вашингтоне Давид Залкалиани и бывший глава Министерства иностранных дел страны, объявил о своей отставке на фоне массовых протестов в Тбилиси. Информацию об этом распространил грузинский оппозиционный телеканал «Формула», ссылаясь на источник в министерстве. Президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила, что останется на своем посту после истечения срока полномочий пока в стране не стабилизируется ситуация с протестами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

США объявили о приостановке стратегического партнерства с Грузией из-за антидемократических действий правящей партии «Грузинская мечта», сообщает Госдепартамент США. По словам представителей ведомства, нарушение основных принципов сотрудничества привело к этому решению. «Различные антидемократические действия „Грузинской мечты“ нарушили основные принципы нашего стратегического партнерства между США и Грузией, которое было основано на общих ценностях и приверженности демократии, верховенству закона, гражданскому обществу, уважению прав человека и основных свобод, а также усилиям по борьбе с коррупцией. В результате Соединенные Штаты приостановили действие этого механизма», — говорится в заявлении Госдепа, передает РИА Новости. В дополнение к этому, в Госдепе выразили сожаление по поводу решения Грузии приостановить процесс вступления в Европейский Союз (ЕС). Там также осудили использование чрезмерной силы местной полицией в ходе протестов, связанных с этим решением. Грузия отказалась от переговоров по вступлению в ЕС до конца 2028 года, из-за чего в стране начались массовые протесты. Посол Грузии в Вашингтоне Давид Залкалиани и бывший глава Министерства иностранных дел страны, объявил о своей отставке на фоне массовых протестов в Тбилиси. Информацию об этом распространил грузинский оппозиционный телеканал «Формула», ссылаясь на источник в министерстве. Президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила, что останется на своем посту после истечения срока полномочий пока в стране не стабилизируется ситуация с протестами.