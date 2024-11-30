30 ноября 2024

В Тбилиси начали применять водометы для разгона протестующих

© Служба новостей «URA.RU»
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Протесты идут в Тбилиси уже несколько дней (архивное фото)
Протесты идут в Тбилиси уже несколько дней (архивное фото) Фото:

В Тбилиси (Грузия) сотрудники МВД начали применять водометы против участников митинга у здания парламента. Инцидент произошел после того, как демонстранты начали использовать фейерверки в адрес правоохранителей.

«Ситуация между митингующими и полицией обострилась на улице Чичинадзе, которая находится рядом с парламентом. Демонстранты стали запускать фейерверки в полицейских, в ответ МВД начало поливать их струей воды. Задержаний и столкновений пока нет», — передает агентство ТАСС.

Ночью с 30 ноября на 1 декабря в ходе протестов в Тбилиси подожгли здание парламента. Массовые демонстрации начались 28 ноября в ответ на заявление властей о прекращении переговоров по вступлению страны в Евросоюз. В ночь на 30 ноября ситуация обострилась, и демонстрации превратились в столкновения между участниками акций и правоохранительными органами. Силовики использовали водометы и слезоточивый газ для разгона протестующих. В Тбилиси задержали восемь россиян во время протестов.

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В Тбилиси (Грузия) сотрудники МВД начали применять водометы против участников митинга у здания парламента. Инцидент произошел после того, как демонстранты начали использовать фейерверки в адрес правоохранителей. «Ситуация между митингующими и полицией обострилась на улице Чичинадзе, которая находится рядом с парламентом. Демонстранты стали запускать фейерверки в полицейских, в ответ МВД начало поливать их струей воды. Задержаний и столкновений пока нет», — передает агентство ТАСС. Ночью с 30 ноября на 1 декабря в ходе протестов в Тбилиси подожгли здание парламента. Массовые демонстрации начались 28 ноября в ответ на заявление властей о прекращении переговоров по вступлению страны в Евросоюз. В ночь на 30 ноября ситуация обострилась, и демонстрации превратились в столкновения между участниками акций и правоохранительными органами. Силовики использовали водометы и слезоточивый газ для разгона протестующих. В Тбилиси задержали восемь россиян во время протестов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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