В Тбилиси начали применять водометы для разгона протестующих

В Тбилиси (Грузия) сотрудники МВД начали применять водометы против участников митинга у здания парламента. Инцидент произошел после того, как демонстранты начали использовать фейерверки в адрес правоохранителей.
«Ситуация между митингующими и полицией обострилась на улице Чичинадзе, которая находится рядом с парламентом. Демонстранты стали запускать фейерверки в полицейских, в ответ МВД начало поливать их струей воды. Задержаний и столкновений пока нет», — передает агентство ТАСС.
Ночью с 30 ноября на 1 декабря в ходе протестов в Тбилиси подожгли здание парламента. Массовые демонстрации начались 28 ноября в ответ на заявление властей о прекращении переговоров по вступлению страны в Евросоюз. В ночь на 30 ноября ситуация обострилась, и демонстрации превратились в столкновения между участниками акций и правоохранительными органами. Силовики использовали водометы и слезоточивый газ для разгона протестующих. В Тбилиси задержали восемь россиян во время протестов.
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