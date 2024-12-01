CNN: россиянка без билета улетела из Нью-Йорка в Париж и сорвала свою депортацию

Гражданка России успешно преодолела все проверки в аэропорту Нью-Йорка и смогла отправиться в Париж, не имея билета. После прибытия во Францию она сорвала свою депортацию обратно в США. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на правоохранительные органы.
«Женщина, которая ранее на этой неделе летела безбилетным пассажиром рейсом авиакомпании Delta Air Lines из Нью-Йорка в Париж, остается во Франции после того, как устроила беспорядки на рейсе, который должен был доставить ее обратно в Соединенные Штаты в субботу», — передает CNN.
В аэропорту Шарля де Голля женщина ожидала своей депортации в специализированной зоне, отмечает издание. Она успешно прошла все контрольные пункты в аэропорту в Нью-Йорке и затем улетела в Париж, где, по всей видимости, скрывалась в туалете самолета. По возвращении в США, к нарушительнице могут применить санкции. Также существует вероятность ее ареста со стороны нью-йоркских властей.
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