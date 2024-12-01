CNN: россиянка без билета улетела из Нью-Йорка в Париж и сорвала свою депортацию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Предполагается, что россиянка во время полета в Париж пряталась в туалете самолета
Предполагается, что россиянка во время полета в Париж пряталась в туалете самолета Фото:

Гражданка России успешно преодолела все проверки в аэропорту Нью-Йорка и смогла отправиться в Париж, не имея билета. После прибытия во Францию она сорвала свою депортацию обратно в США. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на правоохранительные органы.

«Женщина, которая ранее на этой неделе летела безбилетным пассажиром рейсом авиакомпании Delta Air Lines из Нью-Йорка в Париж, остается во Франции после того, как устроила беспорядки на рейсе, который должен был доставить ее обратно в Соединенные Штаты в субботу», — передает CNN.

В аэропорту Шарля де Голля женщина ожидала своей депортации в специализированной зоне, отмечает издание. Она успешно прошла все контрольные пункты в аэропорту в Нью-Йорке и затем улетела в Париж, где, по всей видимости, скрывалась в туалете самолета. По возвращении в США, к нарушительнице могут применить санкции. Также существует вероятность ее ареста со стороны нью-йоркских властей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Гражданка России успешно преодолела все проверки в аэропорту Нью-Йорка и смогла отправиться в Париж, не имея билета. После прибытия во Францию она сорвала свою депортацию обратно в США. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на правоохранительные органы. «Женщина, которая ранее на этой неделе летела безбилетным пассажиром рейсом авиакомпании Delta Air Lines из Нью-Йорка в Париж, остается во Франции после того, как устроила беспорядки на рейсе, который должен был доставить ее обратно в Соединенные Штаты в субботу», — передает CNN. В аэропорту Шарля де Голля женщина ожидала своей депортации в специализированной зоне, отмечает издание. Она успешно прошла все контрольные пункты в аэропорту в Нью-Йорке и затем улетела в Париж, где, по всей видимости, скрывалась в туалете самолета. По возвращении в США, к нарушительнице могут применить санкции. Также существует вероятность ее ареста со стороны нью-йоркских властей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...