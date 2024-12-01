В России в 2025 году может подорожать кофе. Цена может увеличиться на четверть. Изменение стоимости связано с снижением урожая у мировых лидеров по производству арабики и робусты — Бразилии и Вьетнама. Об этом сообщил эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.
«В России кофе не производится, и этот продукт полностью зависит от импорта. <...> Если говорить о медианной цене, то в 2025 году ситуация вряд ли улучшится, и она может оказаться выше на 20-25%», — заявил Тренин. Его слова передает РИА «Новости».
Общее кофейное производство в мире делится на 70% арабики и 30% робусты. По словам Тренина, сейчас крупнейшим мировым производителем кофе является Бразилия. Он уточнил, что страна примерно на одну треть удовлетворяет мировой спрос на кофе арабика. Прошедшая засуха сильно оказала давление на рынок.
В то же время Вьетнаме из-за тайфунов и редких дождей прогнозируется сокращение урожая робусты. По словам Тренина, ранее производители часто использовали робусту, чтобы удешевить кофейные смеси, но сейчас теперь она уже почти сравнялась по ценам с арабикой.
Российский рынок кофе полностью подвержен влиянию зарубежных поставок, что дает дополнительные негативные факторы, оказывающие влияние на стоимость продукта. Цены на кофе в России могут продолжить расти.
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