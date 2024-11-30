На заводе возле Кольцово произошел мощный пожар, весь район в дыму. Видео

Дым охватил весь район (архивное фото)
На заводе возле аэропорта Кольцово — на улице Испытателей — произошел сильный пожар, весь район в дыму. Об этом URA.RU сообщил читатель.
«Очень сильно горит завод в Кольцово. Дым валит на улице Испытателей», — рассказал очевидец.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МЧС по Свердловской области. В ведомстве сообщили, что на место прибыли пожарные, площадь возгорания и информация о пострадавших уточняются.
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