30 ноября 2024

На заводе возле Кольцово произошел мощный пожар, весь район в дыму. Видео

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Пожар на НПО Автоматики. Екатеринбург, мчс, дым, пожар, нпо автоматики, тушение пожара, чс, возгорание, пламя, горение
Дым охватил весь район (архивное фото) Фото:

На заводе возле аэропорта Кольцово — на улице Испытателей — произошел сильный пожар, весь район в дыму. Об этом URA.RU сообщил читатель.

«Очень сильно горит завод в Кольцово. Дым валит на улице Испытателей», — рассказал очевидец.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МЧС по Свердловской области. В ведомстве сообщили, что на место прибыли пожарные, площадь возгорания и информация о пострадавших уточняются.

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На заводе возле аэропорта Кольцово — на улице Испытателей — произошел сильный пожар, весь район в дыму. Об этом URA.RU сообщил читатель. «Очень сильно горит завод в Кольцово. Дым валит на улице Испытателей», — рассказал очевидец. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МЧС по Свердловской области. В ведомстве сообщили, что на место прибыли пожарные, площадь возгорания и информация о пострадавших уточняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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