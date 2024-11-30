Десятки спасателей тушили горящий большой завод в Кольцово: главное о пожаре. Фоторепортаж

Спасатели потушили пожар на заводе в Екатеринбурге

01 декабря 2024 в 19:17 Размер текста - 17 +

В пожаре пострадал один человек Фото: Донат Сорокин/ТАСС В Екатеринбурге на улице Испытателей возле аэропорта Кольцово загорелся цех по производству полистирола. Пожар тушили 95 спасателей МЧС, им потребовалось четыре часа, чтобы ликвидировать огонь. Главное о происшествии, — в материале URA.RU. Что произошло Сообщение о пожаре поступило на пульт оперативных служб 1 декабря в 13:29. Загорелся цех по производству полистирола. Из горящего здания эвакуировались самостоятельно 70 человек. Есть один пострадавший, от госпитализации он отказался. Площадь возгорания выросла до полутора тысяч квадратных метров. На здании обрушилась кровля. Причина пожара В качестве причины пожара рассматривают версию о сломанной сушильной камере. Доследственную проверку проведет прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга. В МЧС также сообщили, что на месте пожара отсутствовало водоснабжение. Последствия Роспотребнадзор организует проверку качества воздуха после пожара. На момент происшествия жителям района врачи советовали не выходить из дома. Более подробно о происшествии, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на улице Испытателей возле аэропорта Кольцово загорелся цех по производству полистирола. Пожар тушили 95 спасателей МЧС, им потребовалось четыре часа, чтобы ликвидировать огонь. Главное о происшествии, — в материале URA.RU. Что произошло Сообщение о пожаре поступило на пульт оперативных служб 1 декабря в 13:29. Загорелся цех по производству полистирола. Из горящего здания эвакуировались самостоятельно 70 человек. Есть один пострадавший, от госпитализации он отказался. Площадь возгорания выросла до полутора тысяч квадратных метров. На здании обрушилась кровля. Причина пожара В качестве причины пожара рассматривают версию о сломанной сушильной камере. Доследственную проверку проведет прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга. В МЧС также сообщили, что на месте пожара отсутствовало водоснабжение. Последствия Роспотребнадзор организует проверку качества воздуха после пожара. На момент происшествия жителям района врачи советовали не выходить из дома. Более подробно о происшествии, — в сюжете URA.RU.