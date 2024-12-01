Россиянам напомнили о наказании за неуплату налога за сдачу квартиры

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За уклонение от уплаты налога за сдачу квартиры в аренду может последовать уголовная ответственность
За уклонение от уплаты налога за сдачу квартиры в аренду может последовать уголовная ответственность Фото:

В России за неуплату налогов с доходов от сдачи квартир могут последовать серьезные наказания, включая уголовную ответственность. Как пояснили специалисты, если собственник квартиры зарабатывает более 577 000 рублей в месяц и уклоняется от уплаты налогов, это может повлечь за собой не только штрафы и пени, но и уголовное преследование.

«Если налоговая узнает, что кто-то сдает нелегально квартиру, собственнику могут выставить требование на уплату НДФЛ, штрафа и пени. А если собственник получает больше 577 000 ? в месяц и не платит налог, то может попасть на уголовную ответственность с дополнительным штрафом», — заявил эксперт изданию argumenti.ru. В соответствии с законодательством РФ, крупным уклонением от уплаты налогов признается случай, когда за период в три года сумма неуплаченного налога составляет 2,7 миллиона рублей и более. При расчете этой суммы, исходя из налоговой ставки в 13%, можно определить ежемесячную сумму налога.

Кроме того, за неуплату налогов предусмотрены и другие виды наказаний: взыскание неуплаченной суммы, пени за просрочку, а также различные штрафы за непредоставление декларации или за предпринимательскую деятельность без соответствующей регистрации. В случае особо крупных сумм неуплаты штрафы и меры наказания увеличиваются, подчеркивая серьезность подхода государства к вопросам налогообложения.

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В России за неуплату налогов с доходов от сдачи квартир могут последовать серьезные наказания, включая уголовную ответственность. Как пояснили специалисты, если собственник квартиры зарабатывает более 577 000 рублей в месяц и уклоняется от уплаты налогов, это может повлечь за собой не только штрафы и пени, но и уголовное преследование. «Если налоговая узнает, что кто-то сдает нелегально квартиру, собственнику могут выставить требование на уплату НДФЛ, штрафа и пени. А если собственник получает больше 577 000 ? в месяц и не платит налог, то может попасть на уголовную ответственность с дополнительным штрафом», — заявил эксперт изданию argumenti.ru. В соответствии с законодательством РФ, крупным уклонением от уплаты налогов признается случай, когда за период в три года сумма неуплаченного налога составляет 2,7 миллиона рублей и более. При расчете этой суммы, исходя из налоговой ставки в 13%, можно определить ежемесячную сумму налога. Кроме того, за неуплату налогов предусмотрены и другие виды наказаний: взыскание неуплаченной суммы, пени за просрочку, а также различные штрафы за непредоставление декларации или за предпринимательскую деятельность без соответствующей регистрации. В случае особо крупных сумм неуплаты штрафы и меры наказания увеличиваются, подчеркивая серьезность подхода государства к вопросам налогообложения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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