Самолет с футболистами «Динамо» направили в Махачкалу вместо Грозного

Направлявшийся в Чечню самолет с футболистами московского «Динамо» был вынужден совершить посадку в столице Республики Дагестан. Причиной стала непогода. Об этом рассказали пресс-службе клуба.
«Из-за плохих погодных условий капитан воздушного судна, на котором „Динамо“ направлялось из Москвы в Грозный на игру с „Ахматом“, принял решение совершить посадку на другом аэродроме», — пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Динамо».
В клубе уточнили, что в Махачкалу самолет направили из-за перегруженности аэропорта Владикавказа, а также плохих погодных условий на аэродроме Магаса, которые находятся ближе к Грозному. Добираться до пункта назначения спортсмены и персонал будут на автобусах. Расстояние между городами составляет около 170 километров.
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