Самолет с футболистами «Динамо» направили в Махачкалу вместо Грозного

01 декабря 2024 в 23:16 Размер текста - 17 +

Из-за непогоды в Чечне самолет с динамовцами приземлился в Дагестане Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU Направлявшийся в Чечню самолет с футболистами московского «Динамо» был вынужден совершить посадку в столице Республики Дагестан. Причиной стала непогода. Об этом рассказали пресс-службе клуба. «Из-за плохих погодных условий капитан воздушного судна, на котором „Динамо“ направлялось из Москвы в Грозный на игру с „Ахматом“, принял решение совершить посадку на другом аэродроме», — пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Динамо». В клубе уточнили, что в Махачкалу самолет направили из-за перегруженности аэропорта Владикавказа, а также плохих погодных условий на аэродроме Магаса, которые находятся ближе к Грозному. Добираться до пункта назначения спортсмены и персонал будут на автобусах. Расстояние между городами составляет около 170 километров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Направлявшийся в Чечню самолет с футболистами московского «Динамо» был вынужден совершить посадку в столице Республики Дагестан. Причиной стала непогода. Об этом рассказали пресс-службе клуба. «Из-за плохих погодных условий капитан воздушного судна, на котором „Динамо“ направлялось из Москвы в Грозный на игру с „Ахматом“, принял решение совершить посадку на другом аэродроме», — пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Динамо». В клубе уточнили, что в Махачкалу самолет направили из-за перегруженности аэропорта Владикавказа, а также плохих погодных условий на аэродроме Магаса, которые находятся ближе к Грозному. Добираться до пункта назначения спортсмены и персонал будут на автобусах. Расстояние между городами составляет около 170 километров.