01 декабря 2024

Самолет с футболистами «Динамо» направили в Махачкалу вместо Грозного

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Азербайджан. Баку, баку, приземление самолета, из салона самолета, тень самолета
Из-за непогоды в Чечне самолет с динамовцами приземлился в Дагестане Фото:

Направлявшийся в Чечню самолет с футболистами московского «Динамо» был вынужден совершить посадку в столице Республики Дагестан. Причиной стала непогода. Об этом рассказали пресс-службе клуба.

«Из-за плохих погодных условий капитан воздушного судна, на котором „Динамо“ направлялось из Москвы в Грозный на игру с „Ахматом“, принял решение совершить посадку на другом аэродроме», — пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Динамо».

В клубе уточнили, что в Махачкалу самолет направили из-за перегруженности аэропорта Владикавказа, а также плохих погодных условий на аэродроме Магаса, которые находятся ближе к Грозному. Добираться до пункта назначения спортсмены и персонал будут на автобусах. Расстояние между городами составляет около 170 километров.

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Направлявшийся в Чечню самолет с футболистами московского «Динамо» был вынужден совершить посадку в столице Республики Дагестан. Причиной стала непогода. Об этом рассказали пресс-службе клуба. «Из-за плохих погодных условий капитан воздушного судна, на котором „Динамо“ направлялось из Москвы в Грозный на игру с „Ахматом“, принял решение совершить посадку на другом аэродроме», — пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Динамо». В клубе уточнили, что в Махачкалу самолет направили из-за перегруженности аэропорта Владикавказа, а также плохих погодных условий на аэродроме Магаса, которые находятся ближе к Грозному. Добираться до пункта назначения спортсмены и персонал будут на автобусах. Расстояние между городами составляет около 170 километров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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