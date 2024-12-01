01 декабря 2024

В РФ резко упала выдача паспортов на автомобили

© Служба новостей «URA.RU»
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Автосалон ВОЛЬВО. Челябинск, вольво, автосалон, автомобиль, втосалон, иномарка, покупатель
Снижение объемов оформления паспортов на авто вдвое напрямую связано с сокращением продаж Фото:

В России вдвое сократилось количество выданных электронных паспортов транспортного средства. В ноябре было оформлено менее 150 тысяч документов против 300 тысяч в октябре и 350 тысяч в сентябре. Эксперты связывают это с повышением утилизационного сбора.

«В ноябре на выпускаемые в оборот в России новые транспортные средства было оформлено менее 150 тысяч электронных паспортов (ЭПТС). Больше половины ЭПТС (52%) оформлено на импортную технику, 48% — на произведенную в России», — сообщает РБК со ссылкой на данные администратора системы, компании «Электронный паспорт».

Опрошенные изданием эксперты отмечают, что число оформления ЭПТС коррелирует с объемами продаж. Аналитики связывают падение спроса на автомобили с повышением утильсбора на легковушки, начиная с октября. Также в перечень причин нисходящей динамики вошли высокие ставки по кредитам и курс рубля.

Как URA.RU писало ранее, эксперты не исключают роста числа банкротств мелких и средних автосалонов в России. По прогнозам, количество дилерских центров в стране может уменьшиться на треть.

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В России вдвое сократилось количество выданных электронных паспортов транспортного средства. В ноябре было оформлено менее 150 тысяч документов против 300 тысяч в октябре и 350 тысяч в сентябре. Эксперты связывают это с повышением утилизационного сбора. «В ноябре на выпускаемые в оборот в России новые транспортные средства было оформлено менее 150 тысяч электронных паспортов (ЭПТС). Больше половины ЭПТС (52%) оформлено на импортную технику, 48% — на произведенную в России», — сообщает РБК со ссылкой на данные администратора системы, компании «Электронный паспорт». Опрошенные изданием эксперты отмечают, что число оформления ЭПТС коррелирует с объемами продаж. Аналитики связывают падение спроса на автомобили с повышением утильсбора на легковушки, начиная с октября. Также в перечень причин нисходящей динамики вошли высокие ставки по кредитам и курс рубля. Как URA.RU писало ранее, эксперты не исключают роста числа банкротств мелких и средних автосалонов в России. По прогнозам, количество дилерских центров в стране может уменьшиться на треть.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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