В РФ резко упала выдача паспортов на автомобили

02 декабря 2024 в 03:46 Размер текста - 17 +

Снижение объемов оформления паспортов на авто вдвое напрямую связано с сокращением продаж Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России вдвое сократилось количество выданных электронных паспортов транспортного средства. В ноябре было оформлено менее 150 тысяч документов против 300 тысяч в октябре и 350 тысяч в сентябре. Эксперты связывают это с повышением утилизационного сбора. «В ноябре на выпускаемые в оборот в России новые транспортные средства было оформлено менее 150 тысяч электронных паспортов (ЭПТС). Больше половины ЭПТС (52%) оформлено на импортную технику, 48% — на произведенную в России», — сообщает РБК со ссылкой на данные администратора системы, компании «Электронный паспорт». Опрошенные изданием эксперты отмечают, что число оформления ЭПТС коррелирует с объемами продаж. Аналитики связывают падение спроса на автомобили с повышением утильсбора на легковушки, начиная с октября. Также в перечень причин нисходящей динамики вошли высокие ставки по кредитам и курс рубля. Как URA.RU писало ранее, эксперты не исключают роста числа банкротств мелких и средних автосалонов в России. По прогнозам, количество дилерских центров в стране может уменьшиться на треть. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России вдвое сократилось количество выданных электронных паспортов транспортного средства. В ноябре было оформлено менее 150 тысяч документов против 300 тысяч в октябре и 350 тысяч в сентябре. Эксперты связывают это с повышением утилизационного сбора. «В ноябре на выпускаемые в оборот в России новые транспортные средства было оформлено менее 150 тысяч электронных паспортов (ЭПТС). Больше половины ЭПТС (52%) оформлено на импортную технику, 48% — на произведенную в России», — сообщает РБК со ссылкой на данные администратора системы, компании «Электронный паспорт». Опрошенные изданием эксперты отмечают, что число оформления ЭПТС коррелирует с объемами продаж. Аналитики связывают падение спроса на автомобили с повышением утильсбора на легковушки, начиная с октября. Также в перечень причин нисходящей динамики вошли высокие ставки по кредитам и курс рубля. Как URA.RU писало ранее, эксперты не исключают роста числа банкротств мелких и средних автосалонов в России. По прогнозам, количество дилерских центров в стране может уменьшиться на треть.