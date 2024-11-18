18 ноября 2024

Число автосалонов в РФ сократится на треть

© Служба новостей «URA.RU»
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Эксперты предупреждают о возможном банкротстве автодилеров
Эксперты предупреждают о возможном банкротстве автодилеров Фото:

Высокие ключевые ставки и значительная закредитованность могут привести к банкротству автосалонов в России среди мелких и средних компаний. Эксперты прогнозируют, что за год число дилерских центров в стране может уменьшиться на треть. Об этом предупреждает ассоциация «Российские автомобильные дилеры». 

«Рост ключевой ставки влияет на стоимость кредитов не только для покупателей, но и для самого автобизнеса. С учетом высокой закредитованности в автомобильном ритейле такие изменения в экономике могут привести к потере доходности, сокращению персонала и банкротству предприятий», — заявил исполнительный директор ассоциации РОАД Игорь Чикин «Известиям». 

Сложная ситуация касается не только финансирования, но и общих перспектив рынка. Ренат Тюктеев из АГ «Авилон» указывает на первые сигналы потенциального риска несостоятельности некоторых дилеров, особенно тех, кто работает с китайскими марками автомобилей. Это усугубляется высокими ставками по автокредитам и возможным ростом утильсбора, что снижает доходность и может привести к банкротству ослабленных компаний.

Ранее URA.RU писало о снижении цен в Белоруссии на седаны Lada Vesta. Автомобиль можно приобрести за 42,9 тысячи белорусских рублей. Это, по мнению специалистов, гораздо дешевле, чем в России.

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Высокие ключевые ставки и значительная закредитованность могут привести к банкротству автосалонов в России среди мелких и средних компаний. Эксперты прогнозируют, что за год число дилерских центров в стране может уменьшиться на треть. Об этом предупреждает ассоциация «Российские автомобильные дилеры».  «Рост ключевой ставки влияет на стоимость кредитов не только для покупателей, но и для самого автобизнеса. С учетом высокой закредитованности в автомобильном ритейле такие изменения в экономике могут привести к потере доходности, сокращению персонала и банкротству предприятий», — заявил исполнительный директор ассоциации РОАД Игорь Чикин «Известиям».  Сложная ситуация касается не только финансирования, но и общих перспектив рынка. Ренат Тюктеев из АГ «Авилон» указывает на первые сигналы потенциального риска несостоятельности некоторых дилеров, особенно тех, кто работает с китайскими марками автомобилей. Это усугубляется высокими ставками по автокредитам и возможным ростом утильсбора, что снижает доходность и может привести к банкротству ослабленных компаний. Ранее URA.RU писало о снижении цен в Белоруссии на седаны Lada Vesta. Автомобиль можно приобрести за 42,9 тысячи белорусских рублей. Это, по мнению специалистов, гораздо дешевле, чем в России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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