Число автосалонов в РФ сократится на треть

Высокие ключевые ставки и значительная закредитованность могут привести к банкротству автосалонов в России среди мелких и средних компаний. Эксперты прогнозируют, что за год число дилерских центров в стране может уменьшиться на треть. Об этом предупреждает ассоциация «Российские автомобильные дилеры».
«Рост ключевой ставки влияет на стоимость кредитов не только для покупателей, но и для самого автобизнеса. С учетом высокой закредитованности в автомобильном ритейле такие изменения в экономике могут привести к потере доходности, сокращению персонала и банкротству предприятий», — заявил исполнительный директор ассоциации РОАД Игорь Чикин «Известиям».
Сложная ситуация касается не только финансирования, но и общих перспектив рынка. Ренат Тюктеев из АГ «Авилон» указывает на первые сигналы потенциального риска несостоятельности некоторых дилеров, особенно тех, кто работает с китайскими марками автомобилей. Это усугубляется высокими ставками по автокредитам и возможным ростом утильсбора, что снижает доходность и может привести к банкротству ослабленных компаний.
Ранее URA.RU писало о снижении цен в Белоруссии на седаны Lada Vesta. Автомобиль можно приобрести за 42,9 тысячи белорусских рублей. Это, по мнению специалистов, гораздо дешевле, чем в России.
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