01 декабря 2024

Военкор Сладков назвал условия РФ для успешных переговоров с Украиной

Военкор Сладков: переговоры возможны при размещении военных баз РФ на Украине
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военкор Сладков припомнил, что Запад и Украина обманывали Россию
Военкор Сладков припомнил, что Запад и Украина обманывали Россию Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия должна настаивать на выполнении ряда условий Киевом, включая размещение военных баз РФ на территории Украины, чтобы начать процесс мирных переговоров. Об этом заявил военкор Александр Сладков в своем telegram-канале.

«Если спросят меня, то я отвечу: доверять Киеву нельзя ни в коем случае, никогда, ни при каких обстоятельствах. Не буду нудным, не стану приводить миллиард, например, когда украинцы сами, или по приказу Запада, нас обманывали. Оставлю на стороне нашу глубокую защиту и невнимание к тому, что все готово нас обмануть. Основа доверия — это наши военные базы на „нейтральной“ Украине. И наш контроль киевских автоматических движений», — написал он.

Ранее URA.RU писало о предложении военкора Сладкова производить боевые багги от пермских разработчиков. Он съездил в Пермь, где ему эту технику показал ее изобретатель Юрий Глухих.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия должна настаивать на выполнении ряда условий Киевом, включая размещение военных баз РФ на территории Украины, чтобы начать процесс мирных переговоров. Об этом заявил военкор Александр Сладков в своем telegram-канале. «Если спросят меня, то я отвечу: доверять Киеву нельзя ни в коем случае, никогда, ни при каких обстоятельствах. Не буду нудным, не стану приводить миллиард, например, когда украинцы сами, или по приказу Запада, нас обманывали. Оставлю на стороне нашу глубокую защиту и невнимание к тому, что все готово нас обмануть. Основа доверия — это наши военные базы на „нейтральной“ Украине. И наш контроль киевских автоматических движений», — написал он. Ранее URA.RU писало о предложении военкора Сладкова производить боевые багги от пермских разработчиков. Он съездил в Пермь, где ему эту технику показал ее изобретатель Юрий Глухих.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...