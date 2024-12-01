Военкор Сладков назвал условия РФ для успешных переговоров с Украиной

Россия должна настаивать на выполнении ряда условий Киевом, включая размещение военных баз РФ на территории Украины, чтобы начать процесс мирных переговоров. Об этом заявил военкор Александр Сладков в своем telegram-канале.
«Если спросят меня, то я отвечу: доверять Киеву нельзя ни в коем случае, никогда, ни при каких обстоятельствах. Не буду нудным, не стану приводить миллиард, например, когда украинцы сами, или по приказу Запада, нас обманывали. Оставлю на стороне нашу глубокую защиту и невнимание к тому, что все готово нас обмануть. Основа доверия — это наши военные базы на „нейтральной“ Украине. И наш контроль киевских автоматических движений», — написал он.
Ранее URA.RU писало о предложении военкора Сладкова производить боевые багги от пермских разработчиков. Он съездил в Пермь, где ему эту технику показал ее изобретатель Юрий Глухих.
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