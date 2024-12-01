01 декабря 2024

В Пермь с лекцией прилетит замминистра финансов России

Замглавы министерства финансов РФ Алексей Лавров прочтет в Перми лекцию
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Лавров выступит в Пермском университете
Алексей Лавров выступит в Пермском университете Фото:

В Перми выступит замминистра финансов России Алексей Лавров. Он прилетит в город 3 декабря, чтобы прочесть открытую лекцию в Пермском университете (ПГНИУ).

«В Пермском университете пройдет лекция профессора, государственного деятеля, ученого в области управления общественными финансами Алексея Лаврова. Тема выступления — „Введение в управление общественными финансами“», — сообщает вуз в Telegram.

Лекция состоится 3 декабря в зале заседаний Ученого совета ПГНИУ. В ход свободный.

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В Перми выступит замминистра финансов России Алексей Лавров. Он прилетит в город 3 декабря, чтобы прочесть открытую лекцию в Пермском университете (ПГНИУ). «В Пермском университете пройдет лекция профессора, государственного деятеля, ученого в области управления общественными финансами Алексея Лаврова. Тема выступления — „Введение в управление общественными финансами“», — сообщает вуз в Telegram. Лекция состоится 3 декабря в зале заседаний Ученого совета ПГНИУ. В ход свободный.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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