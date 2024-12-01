В Пермь с лекцией прилетит замминистра финансов России

Алексей Лавров выступит в Пермском университете
В Перми выступит замминистра финансов России Алексей Лавров. Он прилетит в город 3 декабря, чтобы прочесть открытую лекцию в Пермском университете (ПГНИУ).
«В Пермском университете пройдет лекция профессора, государственного деятеля, ученого в области управления общественными финансами Алексея Лаврова. Тема выступления — „Введение в управление общественными финансами“», — сообщает вуз в Telegram.
Лекция состоится 3 декабря в зале заседаний Ученого совета ПГНИУ. В ход свободный.
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