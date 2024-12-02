Turkiye: президент Сирии пытается достучаться до главы Турции

Президент Сирии Башар Асад пытается наладить отношения с турецким главой Реджепом Эрдоганом. Как сообщает газета T?rkiye, искать контакты он начал из-за обострившейся в Сирии ситуации и продвижения боевиков по ее территории.
«Асад, не пожавший руку президенту Эрдогану, который настойчиво протягивает ему ее в течение года, увидел цену своей ошибки. <...> Однако еще не поздно. В новых условиях Асад может пожать руку Эрдогану», — пишет турецкая газета. В материале сказано, что Асад направил Эрдогану предложение о переговорах, сделав это через посредников.
Сирийские повстанцы, возглавляемые группами исламистов, начали наступление 26 ноября. Оно стало самым крупным с 2020 года. Они нанесли удары по деревням, населенным пунктам и военным позициям в провинциях Алеппо и Идлиб (Сирия). По данным Минобороны Сирии, армия отреагировала на атаку, в результате террористы понесли потери в живой силе и технике. Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз заявил, что Турция не потерпит и не допустим никаких структур, организованных в Сирии и действующих против Турции, турецкого народа.
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