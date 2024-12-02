Turkiye: президент Сирии пытается достучаться до главы Турции

Turkiye: Асад начал искать контакты с Турцией на фоне обострения в Сирии
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Президент Сирии Башар Асад на фоне последних событий в стране начал искать контакты с Турцией
Президент Сирии Башар Асад на фоне последних событий в стране начал искать контакты с Турцией Фото:
новость из сюжета
В Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков

Президент Сирии Башар Асад пытается наладить отношения с турецким главой Реджепом Эрдоганом. Как сообщает газета T?rkiye, искать контакты он начал из-за обострившейся в Сирии ситуации и продвижения боевиков по ее территории. 

«Асад, не пожавший руку президенту Эрдогану, который настойчиво протягивает ему ее в течение года, увидел цену своей ошибки. <...> Однако еще не поздно. В новых условиях Асад может пожать руку Эрдогану», — пишет турецкая газета. В материале сказано, что Асад направил Эрдогану предложение о переговорах, сделав это через посредников. 

Сирийские повстанцы, возглавляемые группами исламистов, начали наступление 26 ноября. Оно стало самым крупным с 2020 года. Они нанесли удары по деревням, населенным пунктам и военным позициям в провинциях Алеппо и Идлиб (Сирия). По данным Минобороны Сирии, армия отреагировала на атаку, в результате террористы понесли потери в живой силе и технике. Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз заявил, что Турция не потерпит и не допустим никаких структур, организованных в Сирии и действующих против Турции, турецкого народа.

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Президент Сирии Башар Асад пытается наладить отношения с турецким главой Реджепом Эрдоганом. Как сообщает газета T?rkiye, искать контакты он начал из-за обострившейся в Сирии ситуации и продвижения боевиков по ее территории.  «Асад, не пожавший руку президенту Эрдогану, который настойчиво протягивает ему ее в течение года, увидел цену своей ошибки. <...> Однако еще не поздно. В новых условиях Асад может пожать руку Эрдогану», — пишет турецкая газета. В материале сказано, что Асад направил Эрдогану предложение о переговорах, сделав это через посредников.  Сирийские повстанцы, возглавляемые группами исламистов, начали наступление 26 ноября. Оно стало самым крупным с 2020 года. Они нанесли удары по деревням, населенным пунктам и военным позициям в провинциях Алеппо и Идлиб (Сирия). По данным Минобороны Сирии, армия отреагировала на атаку, в результате террористы понесли потери в живой силе и технике. Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз заявил, что Турция не потерпит и не допустим никаких структур, организованных в Сирии и действующих против Турции, турецкого народа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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