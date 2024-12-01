В Пермский край придут морозы до -15 градусов

Похолодание обещают в выходные
В Пермском крае с 6 декабря ожидается похолодание. Столбик термометра может опуститься до -15 градусов, сообщили синоптики пермского ЦГМС в своем telegram-канале.
«По предварительному прогнозу, с 6 декабря ожидается без существенных осадков и похолодание ночью от -15 до -10 градусов, днем от -7 до -2 градусов», — сказано в сообщении. Уточняется, что такие показатели температуры немного ниже нормы.
Ранее URA.RU рассказало, что первая неделя декабря в Прикамье будет теплой. Днем температура воздуха поднимется выше нуля.
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