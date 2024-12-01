01 декабря 2024

В Пермский край придут морозы до -15 градусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Похолодание обещают в выходные
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В Пермском крае с 6 декабря ожидается похолодание. Столбик термометра может опуститься до -15 градусов, сообщили синоптики пермского ЦГМС в своем telegram-канале.

«По предварительному прогнозу, с 6 декабря ожидается без существенных осадков и похолодание ночью от -15 до -10 градусов, днем от -7 до -2 градусов», — сказано в сообщении. Уточняется, что такие показатели температуры немного ниже нормы.

Ранее URA.RU рассказало, что первая неделя декабря в Прикамье будет теплой. Днем температура воздуха поднимется выше нуля.

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В Пермском крае с 6 декабря ожидается похолодание. Столбик термометра может опуститься до -15 градусов, сообщили синоптики пермского ЦГМС в своем telegram-канале. «По предварительному прогнозу, с 6 декабря ожидается без существенных осадков и похолодание ночью от -15 до -10 градусов, днем от -7 до -2 градусов», — сказано в сообщении. Уточняется, что такие показатели температуры немного ниже нормы. Ранее URA.RU рассказало, что первая неделя декабря в Прикамье будет теплой. Днем температура воздуха поднимется выше нуля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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