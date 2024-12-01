В Екатеринбурге взлетели зарплаты кондукторов и водителей, но острый дефицит остается

Мэрия Екатеринбурга: зарплаты кондукторов выросли до 70 тысяч рублей

02 декабря 2024 в 12:12 Размер текста - 17 +

С начала 2024 года кондукторы получали порядка 48 тысяч рублей Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге с начала 2024 года значительно выросли средние зарплаты у водителей — с 61711 до 96640 рублей. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. Также увеличились доходы у кондукторов и слесарей. Сейчас они получают порядка 70 тысяч рублей. «С начала [2024] года средняя зарплата водителя выросла с 61711 до 96640 рублей, кондукторов — с 48296 до 69982, а слесарей — с 46189 до 70273», — заявили в администрации. Подчеркнув, что произошло это благодаря тому, что в Екатеринбурге за 2024 год дважды была проведена индексация. Это привело к тому, что в «Гортранс» стали возвращаться специалисты. С начала 2024 года в городе не хватало 1262 кондукторов, сейчас — 1087. Также остановился отток водителей трамваев. В начале 2024 года требовалось 332 человека, сейчас 218. Практически в два раза снизился дефицит водителей троллейбусов — со 150 до 69. С 1 августа трамвайные и троллейбусные перевозчики в рамках транспортной реформы перешли на брутто-контракты. Это позволит получать фиксированную плату за километры, а выручка с продаж билетов пойдет напрямую в бюджет города. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге с начала 2024 года значительно выросли средние зарплаты у водителей — с 61711 до 96640 рублей. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. Также увеличились доходы у кондукторов и слесарей. Сейчас они получают порядка 70 тысяч рублей. «С начала [2024] года средняя зарплата водителя выросла с 61711 до 96640 рублей, кондукторов — с 48296 до 69982, а слесарей — с 46189 до 70273», — заявили в администрации. Подчеркнув, что произошло это благодаря тому, что в Екатеринбурге за 2024 год дважды была проведена индексация. Это привело к тому, что в «Гортранс» стали возвращаться специалисты. С начала 2024 года в городе не хватало 1262 кондукторов, сейчас — 1087. Также остановился отток водителей трамваев. В начале 2024 года требовалось 332 человека, сейчас 218. Практически в два раза снизился дефицит водителей троллейбусов — со 150 до 69. С 1 августа трамвайные и троллейбусные перевозчики в рамках транспортной реформы перешли на брутто-контракты. Это позволит получать фиксированную плату за километры, а выручка с продаж билетов пойдет напрямую в бюджет города.