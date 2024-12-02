Шольц приехал в Киев, чтобы поговорить с Зеленским

Канцлер Гармании Олаф Шольц приехал на Украину, чтобы провести переговоры с ее президентом Владимиром Зеленским. О визите Шольца в Киев сообщает немецкое издание Spiegel. Авторы материала отмечают, что канцлер ФРГ намерен объявить о дополнительной поддержке.
«На встрече с президентом Зеленским я объявлю о дополнительных вооружениях на сумму 650 миллионов евро, которые должны быть поставлены в декабре», — передает слова Шольца Spiegel. По словам издания, канцлер «хочет дать понять Украине, что поддерживает ее».
Ранее Зеленский и Шольц провели телефонный разговор. По словам украинского лидера, в ходе телефонного разговора он поблагодарил представителя Берлина за помощь Киеву с получением систем противовоздушной обороны (ПВО).
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