Шольц приехал в Киев, чтобы поговорить с Зеленским

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц прибыл с визитом в Киев, чтобы провести переговоры с Владимиром Зеленским
Канцлер ФРГ Олаф Шольц прибыл с визитом в Киев, чтобы провести переговоры с Владимиром Зеленским Фото:

Канцлер Гармании Олаф Шольц приехал на Украину, чтобы провести переговоры с ее президентом Владимиром Зеленским. О визите Шольца в Киев сообщает немецкое издание Spiegel. Авторы материала отмечают, что канцлер ФРГ намерен объявить о дополнительной поддержке. 

«На встрече с президентом Зеленским я объявлю о дополнительных вооружениях на сумму 650 миллионов евро, которые должны быть поставлены в декабре», — передает слова Шольца Spiegel. По словам издания, канцлер «хочет дать понять Украине, что поддерживает ее». 

Ранее Зеленский и Шольц провели телефонный разговор. По словам украинского лидера, в ходе телефонного разговора он поблагодарил представителя Берлина за помощь Киеву с получением систем противовоздушной обороны (ПВО). 

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Канцлер Гармании Олаф Шольц приехал на Украину, чтобы провести переговоры с ее президентом Владимиром Зеленским. О визите Шольца в Киев сообщает немецкое издание Spiegel. Авторы материала отмечают, что канцлер ФРГ намерен объявить о дополнительной поддержке.  «На встрече с президентом Зеленским я объявлю о дополнительных вооружениях на сумму 650 миллионов евро, которые должны быть поставлены в декабре», — передает слова Шольца Spiegel. По словам издания, канцлер «хочет дать понять Украине, что поддерживает ее».  Ранее Зеленский и Шольц провели телефонный разговор. По словам украинского лидера, в ходе телефонного разговора он поблагодарил представителя Берлина за помощь Киеву с получением систем противовоздушной обороны (ПВО). 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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