Антициклон принесет в Челябинскую область тихую и морозную погоду

К концу недели в регионе обещают похолодание Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На предстоящей неделе, с 2 по 8 декабря, в Челябинской области ожидается приход обширного антициклона. Он принесет в регион тихую и морозную погоду, рассказали синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

«В ближайшие сутки погоду в Челябинской области определяет южная периферия далекого циклона, в связи с чем местами пройдет небольшой снег. По предварительным расчетам, в выходные на территорию региона вновь выйдет обширный антициклон, который принесет тихую и морозную погоду», — уточнили метеорологи.

Синоптики отметили, что в течение недели в области могут пройти небольшие осадки с ветром западного направления. Общий температурный фон продолжит держаться выше нормы, так как по ночам ожидается менее интенсивное выхолаживание, а днем воздух будет прогреваться до нуля градусов.

В целом в регионе 3 декабря ожидается по ночам до шести градусов мороза, днем до трех градусов тепла. Ветер западный, юго-западный 3-8 метров в секунду, порывами до 13 метров в секунду. Местами небольшой снег и гололед. В Челябинске без осадков, ночью до 3-5 мороза, днем до двух градусов тепла.