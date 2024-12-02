Успели за две минуты: зрители раскупили все билеты на балет «Щелкунчик»

За две минуты после страта продаж все билеты на «Щелкунчик» раскупили
Все билеты на представление балета «Щелкунчик» в Большом театре были проданы за две минуты. Об этом сообщает агентство РИА Новости.
«Билеты на новогодний балет „Щелкунчик“ в Большой театр на 17 декабря — то есть на первый показ — раскупили за две минуты», — передает РИА Новости. Продажи начались в 10:00 по московскому времени. Чуть позже билеты стали периодически поступать в продажу, однако добавление их в корзину стало невозможным.
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