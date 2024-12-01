Крысы расплодились во дворе дома Фото: Илья Московец © URA.RU

Жителей Челябинска напугали полчища крыс во дворе дома №292 по проспекту Победы. В управляющей компании URA.RU заявили, что обрабатывают места общего пользования от крыс ежемесячно, после сигнала будут приняты меры.

«Большое количество переносчиков заразы мы наблюдают последние недели две. До этого крысы были, но их явно было меньше. Мы боимся, что скоро грызуны уже поселятся на этажах», — сообщили челябинцы в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте».

Горожане отметили, что не раз обращались в управляющую компанию, чтобы они устранили крыс. Как рассказал замдиректора по связям с общественностью УК «ПЖРЭУ Курчатовского района» Сергей Нестеров, за последние четыре месяца до 2 декабря в адрес управляющей организации не поступило ни одного обращения с жалобой на присутствие крыс в этом доме и придомовой территории.

«В местах общего пользования по договору управления МКД №292 по проспекту Победы ежемесячно выполняется санитарная обработка (дератизация). На основании поступившего 2 декабря обращения через систему ГИС ЖКХ будет проведена проверка и приняты меры», — пояснил URA.RU Нестеров.

В УК подчеркнули, что обработкой занимаются сотрудники специализированной организации. При этом отрава не выкладывается в общем доступе, чтобы избежать отравление домашних животных.

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