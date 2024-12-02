Депутаты хотят запретить россиянам курить на ходу

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Депутаты Госдумы предлагают запретить в России курить на ходу
Депутаты Госдумы предлагают запретить в России курить на ходу Фото:

В Государственной Думе хотят запретить россиянам возможность курить на ходу. Депутаты считают, что из-за дыма от табачной и никотинсодержащей продукции сзади идущие люди становятся пассивными курильщиками. Внести поправку в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма» предложил депутат ГД от «Новых людей» Амир Хамитов.

«Прежде всего, человек, идущий по улице, распространяет дым вокруг себя, и некурящие люди, случайно оказавшиеся рядом, вынуждены вдыхать его и вредить своему здоровью. А вред пассивного курения давно уже описан. Кроме того, в такой ситуации загрязняется воздух, из-за чего ухудшается экологическая обстановка», — заявил Хамитов. Его слова передает Life.

По словам Хамитова, при принятии запрета все вышеперечисленные проблемы будут если не полностью решены, то сведены к минимуму. Дополнительным положительным эффектом от возможного запрета курения на ходу станет снижение количества сигаретных окурков на улицах, что также положительно скажется на экологии. Инициаторы поправок отправили запрос в Минздрав для оценки возможных последствий и дальнейшего продвижения законопроекта.

Ранее в Государственной Думе начали рассмотрение законопроектов, направленных на усиление защиты несовершеннолетних от воздействия табачной и никотинсодержащей продукции. Они направлены на ужесточения наказаний за продажу несовершеннолетним вейпов, электронных сигарет, табака, кальянов, насвая и снюса.

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В Государственной Думе хотят запретить россиянам возможность курить на ходу. Депутаты считают, что из-за дыма от табачной и никотинсодержащей продукции сзади идущие люди становятся пассивными курильщиками. Внести поправку в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма» предложил депутат ГД от «Новых людей» Амир Хамитов. «Прежде всего, человек, идущий по улице, распространяет дым вокруг себя, и некурящие люди, случайно оказавшиеся рядом, вынуждены вдыхать его и вредить своему здоровью. А вред пассивного курения давно уже описан. Кроме того, в такой ситуации загрязняется воздух, из-за чего ухудшается экологическая обстановка», — заявил Хамитов. Его слова передает Life. По словам Хамитова, при принятии запрета все вышеперечисленные проблемы будут если не полностью решены, то сведены к минимуму. Дополнительным положительным эффектом от возможного запрета курения на ходу станет снижение количества сигаретных окурков на улицах, что также положительно скажется на экологии. Инициаторы поправок отправили запрос в Минздрав для оценки возможных последствий и дальнейшего продвижения законопроекта. Ранее в Государственной Думе начали рассмотрение законопроектов, направленных на усиление защиты несовершеннолетних от воздействия табачной и никотинсодержащей продукции. Они направлены на ужесточения наказаний за продажу несовершеннолетним вейпов, электронных сигарет, табака, кальянов, насвая и снюса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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