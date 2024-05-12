Названы овощи, которые спасают легкие от вреда курения и грязного воздуха

Sabah: тыква, свекла и лук способствуют очищению легких
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, овощи, хэллоуин, изобилие, тыквы
Тыква богата множеством полезных элементов, говорится в статье Фото:

Тыква, свекла, лук и чеснок способствуют очищению легких от последствий курения. Об этом написали в турецком издании Sabah.

«Тыква является богатым источником каротиноидов. В нем содержится много зеаксантина и лютеина. Он также содержит альфа- и бета-каротин. Все эти составляющие способствуют улучшению работы легких. Рекомендуется употреблять тыкву в сочетании с полезными рецептами», — говорится в статье.

В материале также сообщается, что лук и чеснок в купе являются хорошим антибиотиком. Кроме того, этот дуэт имеет противовоспалительные компоненты. Для очищения легких эти продукты стоит есть регулярно.

Свекла улучшает работу легких благодаря беталаину. Также овощ содержит кальций и витамины A и C. Однако для перед тем, как начать регулярно употреблять свеклу, стоит проконсультироваться со специалистом.

Также витаминами A и C богата краснокочанная капуста. Она способна защитить здоровье организма из-за обилия бета-каротина и антоцианов.

Также улучшению работы легких способствуют антиоксиданты и жиры Омега-3. Например, полезны кофе, зеленый чай и куркума. Также укрепить здоровье могут цитрусовые и гранат.

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Тыква, свекла, лук и чеснок способствуют очищению легких от последствий курения. Об этом написали в турецком издании Sabah. «Тыква является богатым источником каротиноидов. В нем содержится много зеаксантина и лютеина. Он также содержит альфа- и бета-каротин. Все эти составляющие способствуют улучшению работы легких. Рекомендуется употреблять тыкву в сочетании с полезными рецептами», — говорится в статье. В материале также сообщается, что лук и чеснок в купе являются хорошим антибиотиком. Кроме того, этот дуэт имеет противовоспалительные компоненты. Для очищения легких эти продукты стоит есть регулярно. Свекла улучшает работу легких благодаря беталаину. Также овощ содержит кальций и витамины A и C. Однако для перед тем, как начать регулярно употреблять свеклу, стоит проконсультироваться со специалистом. Также витаминами A и C богата краснокочанная капуста. Она способна защитить здоровье организма из-за обилия бета-каротина и антоцианов. Также улучшению работы легких способствуют антиоксиданты и жиры Омега-3. Например, полезны кофе, зеленый чай и куркума. Также укрепить здоровье могут цитрусовые и гранат.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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