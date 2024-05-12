Названы овощи, которые спасают легкие от вреда курения и грязного воздуха

Тыква, свекла, лук и чеснок способствуют очищению легких от последствий курения. Об этом написали в турецком издании Sabah.
«Тыква является богатым источником каротиноидов. В нем содержится много зеаксантина и лютеина. Он также содержит альфа- и бета-каротин. Все эти составляющие способствуют улучшению работы легких. Рекомендуется употреблять тыкву в сочетании с полезными рецептами», —
В материале также сообщается, что лук и чеснок в купе являются хорошим антибиотиком. Кроме того, этот дуэт имеет противовоспалительные компоненты. Для очищения легких эти продукты стоит есть регулярно.
Свекла улучшает работу легких благодаря беталаину. Также овощ содержит кальций и витамины A и C. Однако для перед тем, как начать регулярно употреблять свеклу, стоит проконсультироваться со специалистом.
Также витаминами A и C богата краснокочанная капуста. Она способна защитить здоровье организма из-за обилия бета-каротина и антоцианов.
Также улучшению работы легких способствуют антиоксиданты и жиры Омега-3. Например, полезны кофе, зеленый чай и куркума. Также укрепить здоровье могут цитрусовые и гранат.
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