Володин озвучил размер штрафа за вейпы

В Государственной Думе начато рассмотрение новых законопроектов, направленных на усиление защиты несовершеннолетних от воздействия табачной и никотинсодержащей продукции. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, предложения касаются ужесточения наказаний за продажу несовершеннолетним вейпов, электронных сигарет, табака, кальянов, насваи и снюса.
«Приступили к рассмотрению законопроектов, направленных на защиту несовершеннолетних от потребления табачной и никотинсодержащей продукции (вейп, электронные сигареты, табак, кальян, насвай, снюс — прим URA.RU)», — подчеркнул Володин в своем telegram-канале. По словам спикера Госдумы, продавцы данной продукции не редко идут на правонарушения, давая возможность несовершеннолетним ее приобрести. Это ставит здоровье молодого поколения страны под угрозу.
Среди предложенных мер — значительное увеличение штрафов для физических лиц до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — до 700 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 2 миллионов рублей. Кроме того, предлагается ввести уголовную ответственность за неоднократные нарушения в данной сфере.
За прошлый год было возбуждено 6496 административных дел по факту нарушений правил продажи никотинсодержащей и табачной продукции. Это на 53,7% больше, чем в 2022 году.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.