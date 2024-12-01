Володин озвучил размер штрафа за вейпы

Госдума начала рассматривать законопроект о защите детей от вейпов и сигарет
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В Госдуме начали рассмотрение законопроектов, направленных на защиту детей от потребления никотинсодержащей продукции
В Госдуме начали рассмотрение законопроектов, направленных на защиту детей от потребления никотинсодержащей продукции Фото:

В Государственной Думе начато рассмотрение новых законопроектов, направленных на усиление защиты несовершеннолетних от воздействия табачной и никотинсодержащей продукции. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, предложения касаются ужесточения наказаний за продажу несовершеннолетним вейпов, электронных сигарет, табака, кальянов, насваи и снюса.

«Приступили к рассмотрению законопроектов, направленных на защиту несовершеннолетних от потребления табачной и никотинсодержащей продукции (вейп, электронные сигареты, табак, кальян, насвай, снюс — прим URA.RU)», — подчеркнул Володин в своем telegram-канале. По словам спикера Госдумы, продавцы данной продукции не редко идут на правонарушения, давая возможность несовершеннолетним ее приобрести. Это ставит здоровье молодого поколения страны под угрозу.

Среди предложенных мер — значительное увеличение штрафов для физических лиц до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — до 700 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 2 миллионов рублей. Кроме того, предлагается ввести уголовную ответственность за неоднократные нарушения в данной сфере.

За прошлый год было возбуждено 6496 административных дел по факту нарушений правил продажи никотинсодержащей и табачной продукции. Это на 53,7% больше, чем в 2022 году.

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В Государственной Думе начато рассмотрение новых законопроектов, направленных на усиление защиты несовершеннолетних от воздействия табачной и никотинсодержащей продукции. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, предложения касаются ужесточения наказаний за продажу несовершеннолетним вейпов, электронных сигарет, табака, кальянов, насваи и снюса. «Приступили к рассмотрению законопроектов, направленных на защиту несовершеннолетних от потребления табачной и никотинсодержащей продукции (вейп, электронные сигареты, табак, кальян, насвай, снюс — прим URA.RU)», — подчеркнул Володин в своем telegram-канале. По словам спикера Госдумы, продавцы данной продукции не редко идут на правонарушения, давая возможность несовершеннолетним ее приобрести. Это ставит здоровье молодого поколения страны под угрозу. Среди предложенных мер — значительное увеличение штрафов для физических лиц до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — до 700 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 2 миллионов рублей. Кроме того, предлагается ввести уголовную ответственность за неоднократные нарушения в данной сфере. За прошлый год было возбуждено 6496 административных дел по факту нарушений правил продажи никотинсодержащей и табачной продукции. Это на 53,7% больше, чем в 2022 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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