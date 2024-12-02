Кому билетов не хватило: Большой театр покажет «Щелкунчик» по Первому каналу

Большой театр покажет «Щелкунчик» по Первому каналу
© Служба новостей «URA.RU»
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Трансляцию балета можно будет посмотреть в 12:00 на Первом канале
Трансляцию балета можно будет посмотреть в 12:00 на Первом канале Фото:

Первый канал 31 декабря покажет прямую трансляцию балета «Щелкунчик», поставленного Большим театром. Об этом сообщили в пресс-службе Минкультуры.

«В канун Нового года, 31 декабря, в 12:00 (по московскому времени) балет П.И. Чайковского „Щелкунчик“ <...>, который пройдет на исторической сцене Большого театра России, будет показан в прямом эфире „Первого канала“, — передает „Интерфакс“ сообщение министерства. Также 31 декабря в 20:00 состоится трансляция балета в сообществе Большого театра в социальной сети „ВКонтакте“.

Ранее стало известно, что балет «Щелкунчик» Большого театра будет показан в кинотеатрах многих городов России 30 и 31 декабря. В частности, 25 показов состоятся в Москве 30 декабря в 19:00. Жители Санкт-Петербурга, Волгограда, Воронежа, Екатеринбурга, Ижевска, Калининграда и Краснодара также смогут насладиться постановкой.

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Первый канал 31 декабря покажет прямую трансляцию балета «Щелкунчик», поставленного Большим театром. Об этом сообщили в пресс-службе Минкультуры. «В канун Нового года, 31 декабря, в 12:00 (по московскому времени) балет П.И. Чайковского „Щелкунчик“ <...>, который пройдет на исторической сцене Большого театра России, будет показан в прямом эфире „Первого канала“, — передает „Интерфакс“ сообщение министерства. Также 31 декабря в 20:00 состоится трансляция балета в сообществе Большого театра в социальной сети „ВКонтакте“. Ранее стало известно, что балет «Щелкунчик» Большого театра будет показан в кинотеатрах многих городов России 30 и 31 декабря. В частности, 25 показов состоятся в Москве 30 декабря в 19:00. Жители Санкт-Петербурга, Волгограда, Воронежа, Екатеринбурга, Ижевска, Калининграда и Краснодара также смогут насладиться постановкой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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