Кому билетов не хватило: Большой театр покажет «Щелкунчик» по Первому каналу

Первый канал 31 декабря покажет прямую трансляцию балета «Щелкунчик», поставленного Большим театром. Об этом сообщили в пресс-службе Минкультуры.
«В канун Нового года, 31 декабря, в 12:00 (по московскому времени) балет П.И. Чайковского „Щелкунчик“ <...>, который пройдет на исторической сцене Большого театра России, будет показан в прямом эфире „Первого канала“, — передает „Интерфакс“ сообщение министерства. Также 31 декабря в 20:00 состоится трансляция балета в сообществе Большого театра в социальной сети „ВКонтакте“.
Ранее стало известно, что балет «Щелкунчик» Большого театра будет показан в кинотеатрах многих городов России 30 и 31 декабря. В частности, 25 показов состоятся в Москве 30 декабря в 19:00. Жители Санкт-Петербурга, Волгограда, Воронежа, Екатеринбурга, Ижевска, Калининграда и Краснодара также смогут насладиться постановкой.
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