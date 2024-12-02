Мужчина выжил в цунами 2004 года в Таиланде благодаря кока-коле

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Переживший смертоносное цунами Луи Муллан спасся благодаря аппарату с кока-колой
Переживший смертоносное цунами Луи Муллан спасся благодаря аппарату с кока-колой Фото:

Переживший цунами в Таиланде Луи Муллан рассказал, что спасся благодаря аппарату с кока-колой. Это цунами произошло 26 декабря 2004 года и считается одним из самых смертоносных.

Тогда Муллану было 16 лет. В суете, котоаря началась на пляже, он потерял своих родителей. Волна захлестнула мальчика и унесла в воду. Когда Луи проплывал мимо строящегося здания, он «схватился за торговый автомат с кока-колой и использовал его в качестве платформы, чтобы подняться и ухватиться за строительные леса». По его словам, в здании уже было несколько человек, они схватили его и втащили внутрь. Об этом Луи Муллан рассказал в интервью изданию People.

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Переживший цунами в Таиланде Луи Муллан рассказал, что спасся благодаря аппарату с кока-колой. Это цунами произошло 26 декабря 2004 года и считается одним из самых смертоносных. Тогда Муллану было 16 лет. В суете, котоаря началась на пляже, он потерял своих родителей. Волна захлестнула мальчика и унесла в воду. Когда Луи проплывал мимо строящегося здания, он «схватился за торговый автомат с кока-колой и использовал его в качестве платформы, чтобы подняться и ухватиться за строительные леса». По его словам, в здании уже было несколько человек, они схватили его и втащили внутрь. Об этом Луи Муллан рассказал в интервью изданию People.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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