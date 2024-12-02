Пермячка попыталась ограбить ювелирный магазин с игрушечным пистолетом

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Женщина хотела уйти из магазина, не заплатив за украшения
Женщина хотела уйти из магазина, не заплатив за украшения Фото:

Жительница Перми отправилась грабить ювелирный магазин, вооружившись игрушечным пистолетом. Об этом сообщили в пресс-службе краевой Росгвардии.

«Одна из посетительниц магазина взяла ювелирное украшение с целью примерки, после чего попыталась скрыться, не оплатив товар, при этом угрожая пистолетом. Позже выяснилось, что пистолет оказался игрушечным», — сказано в сообщении.

Когда женщина попыталась скрыться, сотрудники магазина нажали тревожную кнопку. Пермячку задержали сотрудники Росгвардии и передали полиции. Правоохранительные органы проводят проверку. 

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Жительница Перми отправилась грабить ювелирный магазин, вооружившись игрушечным пистолетом. Об этом сообщили в пресс-службе краевой Росгвардии. «Одна из посетительниц магазина взяла ювелирное украшение с целью примерки, после чего попыталась скрыться, не оплатив товар, при этом угрожая пистолетом. Позже выяснилось, что пистолет оказался игрушечным», — сказано в сообщении. Когда женщина попыталась скрыться, сотрудники магазина нажали тревожную кнопку. Пермячку задержали сотрудники Росгвардии и передали полиции. Правоохранительные органы проводят проверку. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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