Пермячка попыталась ограбить ювелирный магазин с игрушечным пистолетом

Женщина хотела уйти из магазина, не заплатив за украшения
Жительница Перми отправилась грабить ювелирный магазин, вооружившись игрушечным пистолетом. Об этом сообщили в пресс-службе краевой Росгвардии.
«Одна из посетительниц магазина взяла ювелирное украшение с целью примерки, после чего попыталась скрыться, не оплатив товар, при этом угрожая пистолетом. Позже выяснилось, что пистолет оказался игрушечным», — сказано в сообщении.
Когда женщина попыталась скрыться, сотрудники магазина нажали тревожную кнопку. Пермячку задержали сотрудники Росгвардии и передали полиции. Правоохранительные органы проводят проверку.
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