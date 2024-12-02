Минпромторг опасается курьеров, которые отучили россиян ходить по магазинам

Директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов выразил обеспокоенность по поводу влияния сервисов доставки на экономику России. По его словам, эти сервисы привлекают значительное количество трудовых ресурсов, что создает дефицит кадров в других, более производительных секторах экономики.
«То есть убыточные сервисы оттягивают из других, в том числе производительных, секторов экономики столь дефицитный ресурс, как трудовые силы. Фактически эти силы оттягиваются из рентабельных пока еще секторов экономики, либо тех секторов, которые могут расти... да еще и убыточный сегмент, дотируемый кем-то, он оттягивает эти трудовые ресурсы, ухудшая экономическое положение рентабельных сегментов», — отметил Кузнецов во время круглого стола «Будущее цифровых платформ и экосистем: поиск разумного баланса регулирования». Его слова передает РБК.
По словам представителя Минпромторга, в России насчитывается не менее 1,5 миллиона курьеров. Кроме того, работают около 500 тысяч упаковщиков, сборщиков заказов и других сотрудников в этой сфере. Эти работники уже приучили значительную часть потребителей к отказу от привычки самостоятельно посещать магазины. Однако при этом сервисы, предоставляющие такие услуги, работают в убыток и поддерживают свою деятельность за счет дополнительных ресурсов.
Кузнецов также подчеркнул риски, связанные с использованием самозанятых работников в сервисах доставки, которые имеют налоговые льготы. Это приводит к уменьшению налоговых поступлений и потенциальным проблемам с пенсионными выплатами в будущем. Министерство видит необходимость в пересмотре условий работы сервисов доставки для предотвращения дальнейшего дренирования ресурсов из производственных секторов.
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