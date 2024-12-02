Участник программы «Время героев» получил высокий пост в «Росатоме»

Капитан Павел Якушев, кавалер ордена Мужества и участник программы «Время героев», получил должность советника заместителя генерального директора по персоналу по патриотическому воспитанию в госкорпорации «Росатом». Это назначение стало результатом успешного участия Якушева в программе, которая поддерживается президентом России Владимиром Путиным.
«Кавалер ордена Мужества и участник первого потока программы „Время героев“ капитан Павел Якушев получил приглашение занять должность советника заместителя генерального директора по персоналу по патриотическому воспитанию госкорпорации „Росатом“», — говорится в пресс-релизе. Текст опубликован на официальном сайте программы «Время героев».
В мае текущего года Якушев стал частью первой группы из 83 участников «Времени героев». Программа реализуется Высшей школой государственного управления при Президентской академии. По завершении первого модуля обучения Якушев проходил стажировку под руководством гендиректора госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева.
«Моя работа будет нацелена на продвижение инициатив, связанных с поддержкой ветеранов специальной военной операции и атомной промышленности, а также их семей. Особое внимание я планирую уделить поддержке молодых специалистов и их проектов. Это большая и важная работа, которую мы должны сделать вместе», — поделился Якушев своими впечатлениями от назначения на должность.
Павел Якушев родился в 1979 году в городе Мытищи Московской области. В 2002 году он успешно завершил обучение в Московском военном институте Федеральной пограничной службы России. С 2003 по 2022 годы Якушев активно занимался предпринимательской деятельностью. Начиная с 2022 года, он стал участником спецоперации и исполнял обязанности командира мотострелковой роты. В 2023 году был удостоен ордена Мужества за отвагу и героизм.
«Время героев» — программа развития для участников спецоперации. Ее задача заключается в формировании высококвалифицированных и компетентных управленцев из числа участников СВО для их дальнейшей карьеры в структурах государственной и муниципальной власти, а также в госкомпаниях. Программа ориентирована на обучение современным управленческим методам и технологиям, развитие командной работы и личностного роста.
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