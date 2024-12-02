Зеленский послал Россию на «три буквы» при встрече с Шольцем: какой была реакция

Украинский президент Владимир Зеленский сделал оскорбительное заявление в адрес России, предложив ей «пойти на три буквы». Подобные слова не остались незамеченными и лидер Украины получил еще более жесткий ответ. На хамство отреагировали в МИД, Госдуме, а также в Кремле. Подробности — в материале URA.RU.
Зеленский позволил себе грубую шутку на встрече с Шольцем
На недавней пресс-конференции с канцлером Шольцем, украинский президент Владимир Зеленский сделал резкое заявление в адрес России. Отвечая на вопрос о том, на что должна пойти Россия для разрешения конфликта, украинский лидер сказал, что Россия должна «пойти на три буквы».
Реакция Марии Захаровой
Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Шольц не осознает, что слова Зеленского на самом деле касались самой Германии. «Шольц и не догадывается, что Зеленский имел в виду „ФРГ“», — пояснила дипломат, ее слова передает NEWS.ru.ъ
Реакция Госдумы РФ
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа жестко раскритиковал Зеленского, который послал Россию на три буквы. В разговоре с «Лентой.ру» он ответил на высказывание политика.
«Он не понимает, что над ним куча кукловодов, и как с самого начала он играл, так и сейчас продолжает играть. Такие заявления его говорят, что он — дурак, и, естественно, на мой взгляд, его выкинут эти его покровители при первой же возможности», — сказал депутат.
В Кремле не обратили внимания Зеленского
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что в России сосредоточены на «более конструктивной повестке дня». Песков заявил, что не слышал прямо заявление Зеленского, но отметил, что Россия предпочитает придерживаться более конструктивного подхода в международных отношениях.
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