Вашингтон встревожили темпы продвижения российских военных в зоне проведения спецоперации, признанные Западом самыми стремительными с начала украинского конфликта. Об этом сообщил источник в Белом доме.
«ВС РФ захватили украинскую территорию самыми быстрыми темпами с 2022 года. В администрации президента США говорят, что только дополнительное оружие и решение Джо Байдена дать зеленый свет ракетным ударам вглубь РФ вместе с развертыванием противопехотных мин, давно критикуемое правозащитными группами, может предоставить Киеву некоторую передышку», — указано в публикации The Washington Post.
Американские журналисты отмечают, что на власти Украины оказывается давление. Их призывают воспользоваться моментом, чтобы расширить ряды ВСУ. По оценке Киева, на полях сражений ему не хватает 160 000 новобранцев.
В РФ за год более 300 000 солдат прошли подготовку для полков резерва контрактников, чтобы принять участие в СВО. Система наглядно доказала свою эффективность, на данные Минобороны ссылается RT. Продвижению военных во многом помогают перехваченные разведданные, отмечает «Национальная служба новостей». Запад уже признал, что Россия в украинском конфликте навязала свои правила и заставила НАТО отказываться от собственной стратегии, передает телеканал 360. Подробнее об итогах осеннего наступления ВС РФ — узнаете из публикации URA.RU.
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