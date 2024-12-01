Минобороны подвели итоги осеннего наступления ВС РФ: главное об СВО за 1 декабря

Российские силы за осень 2024 года установили контроль над 88 населенными пунктами в ДНР, ЛНР, Запорожской, Харьковской и Курской областях. В то же время в Европе заявили, что могут направить свои войска на территорию Украины. Также Белый дом сообщил, что намерен предоставить Киеву все возможные ресурсы для укрепления его позиций в бою и на переговорах. Главное о спецоперации на Украине — в материале URA.RU.
ВС РФ за осень освободили 88 населенных пунктов
Российские войска установили контроль над 88 населенными пунктами, расположенными на территории ДНР и ЛНР, а также в Запорожской, Курской и Харьковской областях осенью 2024 года. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. В частности, группировка войск «Центр» завершила операции по освобождению 37 населенных пунктов, среди которых Кирово, Птичье, Скучное, Карловка и другие.
Подразделения, входящие в состав группировки «Восток», освободили 13 населенных пунктов, включая Левадное в Запорожской области. Также действия группировки «Север» позволили взять под контроль 14 населенных пунктов в Курской области, включая Апанасовку и Вишневку.
Южная группировка войск добилась успехов в освобождении таких населенных пунктов, как Красногоровка и Григоровка. В свою очередь, войска группировки «Запад» завершили освобождение восьми населенных пунктов, среди которых Макеевка и Невское в ЛНР, Новосадовое в ДНР, а также Вишневое и Кругляковка в Харьковской области.
Силы РФ взяли под контроль Петровку и Ильинку в ДНР
Минобороны России в воскресенье, 1 декабря, сообщило о том, что военные подразделения РФ установили контроль над двумя населенными пунктами в ДНР. Речь идет о Петровке и Ильинке. По данным ведомства, Ильинка (находящаяся на Кураховском направлении) была взята в результате операций группировки «Юг», тогда как Петровка (расположенная в Покровском направлении) перешла под контроль группировки «Центр».
Европа может направить войска на Украину
Новая глава Европейской дипломатии и бывшая премьер-министр Эстонии Кая Каллас выразила мнение о возможной отправке европейских военных на Украину. Она утверждает, что такие меры могут потребоваться для обеспечения контроля за выполнением условий потенциального соглашения о прекращении огня. Каллас также добавила, что при достижении договоренности о прекращении боевых действий, присутствие европейских сил на территории Украины будет способствовать соблюдению условий мира.
В США заявили, что Киев должен сам решиться пойти на условия Путина
Киев обязан самостоятельно определить свою позицию в отношении территориальных уступок для заключения мирного соглашения с Россией. Такое мнение выразил помощник нынешнего президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Президент России Владимир Путин ранее выразил готовность к переговорам по урегулированию конфликта при определенных условиях. Он заявил, что Москва открыта для диалога, если ВСУ будут полностью выведены с территорий Луганской и Донецкой республик, а также Херсонской и Запорожской областей. При этом президент подчеркнул, что речь идет о границах этих регионов, существовавших на момент их включения в состав Украины.
США хотят предоставить Киеву все ресурсы для укрепления позиций
США намерены предоставить Украине все необходимые ресурсы для усиления ее позиций как на военном, так и на дипломатическом фронтах. Об этом сообщил Джейк Салливан.
«Мы сделаем все возможное, чтобы в оставшиеся 50 дней (работы администрации действующего президента США Джо Байдена — прим. ред. URA.RU) предоставить Украине инструменты, которые помогут укрепить ее позиции на поле боя. Это сделает ее сильнее за столом переговоров», — заявил Салливан в беседе с телеканалом CNN.
Советник также подчеркнул, что укрепление военного потенциала Украины играет важную роль в подготовке к успешному проведению будущих дипломатических переговоров. Салливан отметил, что такая политика направлена на обеспечение более эффективной защиты украинских интересов на международной арене.
Дрон ВСУ влетел в жилой дом в Брянской области
По предварительной информации, украинский дрон ударил по зданию пятиэтажного жилого дома в Брянской области. Telegram-канал Baza сообщил, что БПЛА столкнулся с многоквартирным домом в Стародубском районе.
МО показало кадры ликвидации трех бронемашин ВСУ под Курском
ВС РФ успешно уничтожили три бронированных транспортных средства украинской армии с помощью дронов FPV в Курской области, сообщает Минобороны РФ. Видеоматериалы атаки были опубликованы на официальном портале ведомства.
Миссия по нейтрализации бронетехники противника была осуществлена боевыми подразделениями группировки «Север», пишет «Пятый канал». На видео зафиксирован момент, когда дроны наносят удары по бронированным машинам ВСУ, оказавшимся на открытой территории.
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