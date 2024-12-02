Вильфанд пообещал теплую зиму в России

Предстоящей зимой в европейской части России ожидается переменчивая погода. При этом теплые периоды будут преобладать над заметными похолоданиями. Такой прогноз озвучил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Зима будет неоднородной. Но оттепели все-таки будут чаще встречаться, чем сильные морозы. Преобладать будет более мягкая погода, — приводит РИА Новости слова Вильфанда.
По мнению метеоролога, в сибирском регионе, особенно на его севере, температура будет на 5-10 градусов выше обычного. Несмотря на это, по московским меркам, это будут сильные морозы.
Как ранее писало URA.RU, метеорологи озвучили прогноз погоды на декабрь в Москве. Предполагается, что месяц станет самым теплым с 2020 года.
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