Вильфанд пообещал теплую зиму в России

Вильфанд: оттепели будут преобладать над сильными морозами зимой 2024—2025 года

03 декабря 2024 в 06:41 Размер текста - 17 +

Синоптики прогнозируют, что сильных морозов зимой почти не будет Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Предстоящей зимой в европейской части России ожидается переменчивая погода. При этом теплые периоды будут преобладать над заметными похолоданиями. Такой прогноз озвучил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Зима будет неоднородной. Но оттепели все-таки будут чаще встречаться, чем сильные морозы. Преобладать будет более мягкая погода, — приводит РИА Новости слова Вильфанда. По мнению метеоролога, в сибирском регионе, особенно на его севере, температура будет на 5-10 градусов выше обычного. Несмотря на это, по московским меркам, это будут сильные морозы. Как ранее писало URA.RU, метеорологи озвучили прогноз погоды на декабрь в Москве. Предполагается, что месяц станет самым теплым с 2020 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Предстоящей зимой в европейской части России ожидается переменчивая погода. При этом теплые периоды будут преобладать над заметными похолоданиями. Такой прогноз озвучил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Зима будет неоднородной. Но оттепели все-таки будут чаще встречаться, чем сильные морозы. Преобладать будет более мягкая погода, — приводит РИА Новости слова Вильфанда. По мнению метеоролога, в сибирском регионе, особенно на его севере, температура будет на 5-10 градусов выше обычного. Несмотря на это, по московским меркам, это будут сильные морозы. Как ранее писало URA.RU, метеорологи озвучили прогноз погоды на декабрь в Москве. Предполагается, что месяц станет самым теплым с 2020 года.