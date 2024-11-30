Природа Погода Москвичей ждет самый теплый декабрь за последние годы Синоптик Михаил Леус заявил, что москичей ждет самый теплый декабрь с 2020 года 30 ноября 2024 в 17:14 Размер текста - 17 + Москвичей ждет самый теплый декабрь с 2020 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Москве декабрь станет самым теплым с 2020 года. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. «Средняя температура декабря ожидается на 1,5-2,0 градуса выше климатической нормы, и он будет самым теплым начиная с 2020 года», — написал Михаил в своем telegram-канале. Он также подчеркнул, что в самом начале зимы осадков ожидается немного, а температура опустится до минус одного — четырех градусов. По его словам, большая часть снега придется на вторую половину декабря. При этом количество осадков ожидается в пределах 45 — 60 мм. Ранее руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупреждал об аномальной погоде в декабре. По его словам, температура выше нормы ожидается в большинстве регионов. А в Москве до 5 декабря ожидается влажная и облачная погода, передает «Царьград». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Москве декабрь станет самым теплым с 2020 года. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. «Средняя температура декабря ожидается на 1,5-2,0 градуса выше климатической нормы, и он будет самым теплым начиная с 2020 года», — написал Михаил в своем telegram-канале. Он также подчеркнул, что в самом начале зимы осадков ожидается немного, а температура опустится до минус одного — четырех градусов. По его словам, большая часть снега придется на вторую половину декабря. При этом количество осадков ожидается в пределах 45 — 60 мм. Ранее руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупреждал об аномальной погоде в декабре. По его словам, температура выше нормы ожидается в большинстве регионов. А в Москве до 5 декабря ожидается влажная и облачная погода, передает «Царьград». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям