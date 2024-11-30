Москвичей ждет самый теплый декабрь за последние годы

В Москве декабрь станет самым теплым с 2020 года. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Средняя температура декабря ожидается на 1,5-2,0 градуса выше климатической нормы, и он будет самым теплым начиная с 2020 года», — написал Михаил в своем telegram-канале. Он также подчеркнул, что в самом начале зимы осадков ожидается немного, а температура опустится до минус одного — четырех градусов.
По его словам, большая часть снега придется на вторую половину декабря. При этом количество осадков ожидается в пределах 45 — 60 мм.
Ранее руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупреждал об аномальной погоде в декабре. По его словам, температура выше нормы ожидается в большинстве регионов. А в Москве до 5 декабря ожидается влажная и облачная погода, передает «Царьград».
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