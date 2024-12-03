Россиян предупредили об исчезновении дешевых импортных вин с полок магазинов

Сокращение количества зарубежных вин дешевле тысячи рублей может привести к полному их исчезновению с полок магазинов в 2025 году. Об этом рассказал исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин.
«В 2024 году развивались тенденции, начавшиеся в 2023-м… Изменение регулирования, а также рост валютных курсов оказывает влияние на весь импорт. В результате количество импортных вин до 1000 рублей на полке сокращается, и, возможно, в 2025 году таких вин не останется совсем», — поделился Александр Липилин. Его слова передает РИА Новости.
При этом, по словам эксперта, в недорогом сегменте отечественные вина часто оказываются лучше иностранных, но их стоимость в будущем может увеличиться. Липилин объяснил, что это связано с резко увеличившимся спросом на шампанское, и российские винодельни пока не могут его покрыть.
В августе 2024 года в РФ появились новые пошлины на импортный алкоголь. Они содержат повышение ставок до 25% для вин. По оценке экспертов, подобные нововведения влекут за собой повышения цен и сокращение поставок.
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