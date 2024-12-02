Силовики с автоматами заблокировали работу ресторана «Гриль Хаус» в Челябинске. Фото

03 декабря 2024 в 13:17 Размер текста - 17 +

На месте находятся вооруженные силовики Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Челябинске сотрудники силовых структур заблокировали работу ресторана «Гриль Хаус», который находится в одном из домов ЖК «Манхэттен» на улице Труда. Причины рейда пока не озвучены. «На месте работают вооруженные правоохранители. Посетителей попросили покинуть заведение. Причины непонятны», — рассказал URA.RU очевидцы. На видео, опубликованном «74.RU» присутствует машина ФСИН. В ведомстве URA.RU пояснили, что их сотрудники не участвуют в действиях в «Грил Хаусе». URA.RU связалось с пресс-службами областных управлений ФСБ и МВД. Там сообщили, что информация уточняется. В самом заведении на звонок не ответили. URA.RU пыталось связаться с директором заведения Татьяной Малетиной. Ее телефон недоступен. Фото: «74.RU» / https://t.me/news_74ru/83428 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске сотрудники силовых структур заблокировали работу ресторана «Гриль Хаус», который находится в одном из домов ЖК «Манхэттен» на улице Труда. Причины рейда пока не озвучены. «На месте работают вооруженные правоохранители. Посетителей попросили покинуть заведение. Причины непонятны», — рассказал URA.RU очевидцы. На видео, опубликованном «74.RU» присутствует машина ФСИН. В ведомстве URA.RU пояснили, что их сотрудники не участвуют в действиях в «Грил Хаусе». URA.RU связалось с пресс-службами областных управлений ФСБ и МВД. Там сообщили, что информация уточняется. В самом заведении на звонок не ответили. URA.RU пыталось связаться с директором заведения Татьяной Малетиной. Ее телефон недоступен.