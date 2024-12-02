В Челябинске сотрудники силовых структур заблокировали работу ресторана «Гриль Хаус», который находится в одном из домов ЖК «Манхэттен» на улице Труда. Причины рейда пока не озвучены.
«На месте работают вооруженные правоохранители. Посетителей попросили покинуть заведение. Причины непонятны», — рассказал URA.RU очевидцы.
На видео, опубликованном «74.RU» присутствует машина ФСИН. В ведомстве URA.RU пояснили, что их сотрудники не участвуют в действиях в «Грил Хаусе».
URA.RU связалось с пресс-службами областных управлений ФСБ и МВД. Там сообщили, что информация уточняется. В самом заведении на звонок не ответили. URA.RU пыталось связаться с директором заведения Татьяной Малетиной. Ее телефон недоступен.
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