02 декабря 2024

Силовики с автоматами заблокировали работу ресторана «Гриль Хаус» в Челябинске. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На месте находятся вооруженные силовики Фото:

В Челябинске сотрудники силовых структур заблокировали работу ресторана «Гриль Хаус», который находится в одном из домов ЖК «Манхэттен» на улице Труда. Причины рейда пока не озвучены.

«На месте работают вооруженные правоохранители. Посетителей попросили покинуть заведение. Причины непонятны», — рассказал URA.RU очевидцы.

На видео, опубликованном «74.RU» присутствует машина ФСИН. В ведомстве URA.RU пояснили, что их сотрудники не участвуют в действиях в «Грил Хаусе».

URA.RU связалось с пресс-службами областных управлений ФСБ и МВД. Там сообщили, что информация уточняется. В самом заведении на звонок не ответили. URA.RU пыталось связаться с директором заведения Татьяной Малетиной. Ее телефон недоступен.

Фото:

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В Челябинске сотрудники силовых структур заблокировали работу ресторана «Гриль Хаус», который находится в одном из домов ЖК «Манхэттен» на улице Труда. Причины рейда пока не озвучены. «На месте работают вооруженные правоохранители. Посетителей попросили покинуть заведение. Причины непонятны», — рассказал URA.RU очевидцы. На видео, опубликованном «74.RU» присутствует машина ФСИН. В ведомстве URA.RU пояснили, что их сотрудники не участвуют в действиях в «Грил Хаусе». URA.RU связалось с пресс-службами областных управлений ФСБ и МВД. Там сообщили, что информация уточняется. В самом заведении на звонок не ответили. URA.RU пыталось связаться с директором заведения Татьяной Малетиной. Ее телефон недоступен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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