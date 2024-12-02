02 декабря 2024

«Мартышкин труд»: в ХМАО работников заставили косить траву в сугробах. Видео

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Работники пожаловались, что их заставили косить траву в снегу
Работники пожаловались, что их заставили косить траву в снегу Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе работники пожаловались, что их заставили косить траву среди сугробов. Рабочих с газонокосилками запечатлели на видео и выложили в соцсети.

«Ребят заставили косить траву в сугробах, приемлем такой мартышкин труд?» — написали в паблике «ТЮ Барахолка (г. Югорск — Советский район) СМИ» соцсети «ВКонтакте». На кадрах запечатлены работники в спецодежде, которые косят траву среди снега.

В публикации при этом утверждают, что сотрудники на видео работают в «Газпроме». Агентство попросило прокомментировать ситуацию в пресс-службе «Газпром Трансгаз Югорск». На момент публикации ответ на запрос не поступил.

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В Ханты-Мансийском автономном округе работники пожаловались, что их заставили косить траву среди сугробов. Рабочих с газонокосилками запечатлели на видео и выложили в соцсети. «Ребят заставили косить траву в сугробах, приемлем такой мартышкин труд?» — написали в паблике «ТЮ Барахолка (г. Югорск — Советский район) СМИ» соцсети «ВКонтакте». На кадрах запечатлены работники в спецодежде, которые косят траву среди снега. В публикации при этом утверждают, что сотрудники на видео работают в «Газпроме». Агентство попросило прокомментировать ситуацию в пресс-службе «Газпром Трансгаз Югорск». На момент публикации ответ на запрос не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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