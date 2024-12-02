В Ханты-Мансийском автономном округе работники пожаловались, что их заставили косить траву среди сугробов. Рабочих с газонокосилками запечатлели на видео и выложили в соцсети.
«Ребят заставили косить траву в сугробах, приемлем такой мартышкин труд?» — написали в паблике «ТЮ Барахолка (г. Югорск — Советский район) СМИ» соцсети «ВКонтакте». На кадрах запечатлены работники в спецодежде, которые косят траву среди снега.
В публикации при этом утверждают, что сотрудники на видео работают в «Газпроме». Агентство попросило прокомментировать ситуацию в пресс-службе «Газпром Трансгаз Югорск». На момент публикации ответ на запрос не поступил.
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