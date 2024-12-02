Челябинцы массово переходят на нейросети в учебе

Большинство жителей Челябинска оказались готовы использовать нейросети в учебе. По данным исследования онлайн-кампуса Высшей школы экономики (ВШЭ), две трети респондентов положительно отнеслись к применению искусственного интеллекта (ИИ), и 45% уже оплачивали образовательные сервисы на его основе.
«Мы видим рост интереса к использованию ИИ в образовательных целях. Более половины респондентов отметили, что применение нейросетей для изучения иностранного языка является самым популярным сценарием использования технологии. Также выяснилось, что пользователи ценят в инновационных продуктах оперативность и минимизацию человеческого фактора», — заявила директор по онлайн-обучению ВШЭ Юлия Ремезова.
Среди преимуществ ИИ-продуктов жители региона горожане отметили экономию времени (30%), персонализацию и удобство (по 20%). Однако у технологии есть и недостатки: отсутствие эмоционального взаимодействия (30%), ошибки нейросетей и сложность формирования запросов (по 20%). При этом треть челябинцев считает ИИ лишь вспомогательным инструментом в обучении, а 24% уверены, что он уже заменяет традиционные методы.
Основными барьерами для внедрения ИИ жители называют недоверие к технологиям (30%) и нехватку навыков работы с ними (20%). Но все же спрос на такие решения продолжил расти, особенно в изучении иностранных языков и выполнении домашних заданий.
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