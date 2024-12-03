В мире В Кремле оценили обращение Шольца к Путину Песков: европейские лидеры продолжают деструктивную линию 03 декабря 2024 в 14:06 Размер текста - 17 + Россия продолжит СВО, заявил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Заявления, аналогичные тому, которое сделал канцлер Германии Олаф Шольц в Киеве, звучат ежедневно. Представители европейских государств намерены продолжать следовать деструктивному курсу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Эти заявления делаются ежедневно. Представители европейских государств намерены продолжать деструктивную линию», — заявил Песков. Он добавил, что в данной ситуации вряд ли стоит что-либо комментировать. Представитель Кремля добавил, что Россия продолжит проведение СВО. Шольц, будучи в Киеве, обратился к президенту России Владимиру Путину. Он подчеркнул намерение оказывать долгосрочную поддержку Украине. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Заявления, аналогичные тому, которое сделал канцлер Германии Олаф Шольц в Киеве, звучат ежедневно. Представители европейских государств намерены продолжать следовать деструктивному курсу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Эти заявления делаются ежедневно. Представители европейских государств намерены продолжать деструктивную линию», — заявил Песков. Он добавил, что в данной ситуации вряд ли стоит что-либо комментировать. Представитель Кремля добавил, что Россия продолжит проведение СВО. Шольц, будучи в Киеве, обратился к президенту России Владимиру Путину. Он подчеркнул намерение оказывать долгосрочную поддержку Украине. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям