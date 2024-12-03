В Кремле оценили обращение Шольца к Путину

Песков: европейские лидеры продолжают деструктивную линию
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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, песков дмитрий
Россия продолжит СВО, заявил Песков Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Заявления, аналогичные тому, которое сделал канцлер Германии Олаф Шольц в Киеве, звучат ежедневно. Представители европейских государств намерены продолжать следовать деструктивному курсу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Эти заявления делаются ежедневно. Представители европейских государств намерены продолжать деструктивную линию», — заявил Песков. Он добавил, что в данной ситуации вряд ли стоит что-либо комментировать. Представитель Кремля добавил, что Россия продолжит проведение СВО.

Шольц, будучи в Киеве, обратился к президенту России Владимиру Путину. Он подчеркнул намерение оказывать долгосрочную поддержку Украине.

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Заявления, аналогичные тому, которое сделал канцлер Германии Олаф Шольц в Киеве, звучат ежедневно. Представители европейских государств намерены продолжать следовать деструктивному курсу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Эти заявления делаются ежедневно. Представители европейских государств намерены продолжать деструктивную линию», — заявил Песков. Он добавил, что в данной ситуации вряд ли стоит что-либо комментировать. Представитель Кремля добавил, что Россия продолжит проведение СВО. Шольц, будучи в Киеве, обратился к президенту России Владимиру Путину. Он подчеркнул намерение оказывать долгосрочную поддержку Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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