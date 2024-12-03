В Кремле оценили обращение Шольца к Путину

Заявления, аналогичные тому, которое сделал канцлер Германии Олаф Шольц в Киеве, звучат ежедневно. Представители европейских государств намерены продолжать следовать деструктивному курсу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Эти заявления делаются ежедневно. Представители европейских государств намерены продолжать деструктивную линию», — заявил Песков. Он добавил, что в данной ситуации вряд ли стоит что-либо комментировать. Представитель Кремля добавил, что Россия продолжит проведение СВО.
Шольц, будучи в Киеве, обратился к президенту России Владимиру Путину. Он подчеркнул намерение оказывать долгосрочную поддержку Украине.
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