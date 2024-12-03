В Кремле заявили о неприемлемом решении Украины по НАТО

Песков: вступление Украины в НАТО противоречит принципу неделимости безопасности
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Вступление Украины в НАТО представляет для России угрозу, заявил Песков
Вступление Украины в НАТО представляет для России угрозу, заявил Песков Фото:

Вступление Украины в НАТО полностью противоречит принципу неделимости безопасности. Для России такое решение является абсолютно неприемлемым. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это абсолютно контрастирует с нашим тезисом о неделимости безопасности. Безопасность одной стороны не может препятствовать безопасности другой стороны. Потенциально такое решение для нас неприемлемо», — заявил Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. 

Он добавил, что это не устраняет первопричину текущих событий. Это также не учитывает обстоятельства, которые вынудили Россию принять определенные меры, заключил Песков.

Украина 3 декабря официально отказалась от альтернативных гарантий безопасности и подтвердила свою позицию о необходимости полноправного членства в НАТО. МИД Украины подчеркивает, что после негативного опыта меморандума они не рассматривают другие форматы, кроме членства в НАТО, как действительные гарантии безопасности.

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Вступление Украины в НАТО полностью противоречит принципу неделимости безопасности. Для России такое решение является абсолютно неприемлемым. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это абсолютно контрастирует с нашим тезисом о неделимости безопасности. Безопасность одной стороны не может препятствовать безопасности другой стороны. Потенциально такое решение для нас неприемлемо», — заявил Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.  Он добавил, что это не устраняет первопричину текущих событий. Это также не учитывает обстоятельства, которые вынудили Россию принять определенные меры, заключил Песков. Украина 3 декабря официально отказалась от альтернативных гарантий безопасности и подтвердила свою позицию о необходимости полноправного членства в НАТО. МИД Украины подчеркивает, что после негативного опыта меморандума они не рассматривают другие форматы, кроме членства в НАТО, как действительные гарантии безопасности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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