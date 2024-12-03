В Кремле заявили о неприемлемом решении Украины по НАТО

Вступление Украины в НАТО полностью противоречит принципу неделимости безопасности. Для России такое решение является абсолютно неприемлемым. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это абсолютно контрастирует с нашим тезисом о неделимости безопасности. Безопасность одной стороны не может препятствовать безопасности другой стороны. Потенциально такое решение для нас неприемлемо», — заявил Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Он добавил, что это не устраняет первопричину текущих событий. Это также не учитывает обстоятельства, которые вынудили Россию принять определенные меры, заключил Песков.
Украина 3 декабря официально отказалась от альтернативных гарантий безопасности и подтвердила свою позицию о необходимости полноправного членства в НАТО. МИД Украины подчеркивает, что после негативного опыта меморандума они не рассматривают другие форматы, кроме членства в НАТО, как действительные гарантии безопасности.
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