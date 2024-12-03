Вот уже как несколько дней наступила зима. Однако жители многих регионов могли заметить, что холодная погода не спешит приходить. Корреспондент URA.RU спросил у главного метеоролога России Романа Вильфанда, в каких регионах замечена аномально жаркая погода и почему в некоторые регионы не спешит приходить мороз.
В каких регионах России аномально жаркая погода
Роман Вильфанд заявил, что с начала декабря аномальная погода зафиксирована во многих регионах России. Метеорологи отмечают опасные явления погоды от юга Европейской России до Дальнего Востока.
«Значительная аномалия в целом в декабре прогнозируется на азиатской части страны. Там будет высокая для зимнего сезона температура», — отметил Роман Вильфанд. «И в Западной Сибири, и в Средней Сибири — в Красноярском крае, и на Дальнем Востоке — в Якутии, Магаданской области, Хабаровском крае, сейчас очень высокие температуры. Выше нормы на 14-20 градусов».
Аномальная температура также замечена на Урале: в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском регионах фиксируется температура на 14-15 выше нормы. В Свердловской области в ближайшие несколько дней также ожидается температура на 8 градусов ниже нормы.
При этом метеоролог подчеркнул, что аномально высокая температура зимой не значит, что в этих регионах плюсовая температура. «Например, в Якутии на 15 — 18 градусов температура выше нормы. Это означает, что в основном там морозы -25 градусов. А должны быть -40. Такая зимняя жара в Якутии», — подчеркнул метеоролог.
Почему температура держится выше нормы
Метеоролог объяснил, что повышенная температура в азиатской части России связана с редким явлением. Прямо сейчас очень теплые воздушные массы из Атлантики добрались до континентальной части России, чего обычно не происходит.
«Для европейской территории России воздух из Атлантики — это естественная ситуация. А вот азиатской части страны, где климат резко континентальный, воздух из океана редко достигает», — объяснил Роман Вильфанд. — «Это нечастый процесс, и это будет сказываться на всей среднемесячной температуре».
Ждать ли возвращения морозов
Из-за теплого атлантического воздуха в ближайшие дни в упомянутых выше регионах температура продолжит оставаться выше нормы. Однако точно спрогнозировать, как долго продлится аномалия, нельзя.
«Есть теория, которая говорит — прогнозировать погоду можно только на две недели. Дальше спрогнозировать никогда не получится. Сейчас мы прогнозируем на 5-7 дней», — заключил Роман Вильфанд.
Но если говорить в общем по стране, то, по словам Вильфанда, в России ожидается теплая зима. В некоторых регионах могут встречаться заморозки, но оттепели будут встречаться чаще.
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