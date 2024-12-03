Текслер наградил медалью главного ревизора Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер наградил медалью главного ревизора региона Дмитрия Агеева. Соответствующее постановление размещено на портале официальной правовой информации.
«Наградить медалью „За заслуги перед Челябинской областью“ III степени Агеева Дмитрия Валерьевича — начальника Главного контрольного управления Челябинской области. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе.
Агеев руководит ГКУ с декабря 2015 года. Он был переназначен на эту должность в сентябре нынешнего года после выборов губернатора.
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