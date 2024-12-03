Игристое вино — важный элемент новогоднего стола. Но что делать тем, кто не может пить алкоголь по состоянию здоровья или решил отказаться от него, чтобы не вредить организму? В таком случае можно заменить напиток на безалкогольный. URA.RU поговорило с экспертом, и узнало, как его выбрать.
Как производят безалкогольное шампанское
Безалкогольным игристым вином называют напитки, содержание алкоголя в которых не выше 0,5%. По словам кависта-сомелье пермского винного бутика “Александровы погреба” Алёны Мальцевой, безалкогольное игристое вино производят примерно по такой же технологии, что и обычное. Сырьем для него тоже выступает виноград.
Единственное отличие в том, что безалкогольные вина проходят дополнительный этап, во время которого из них удаляют спирты. Это могут делать несколькими путями, например применять пастеризацию, вакуумную дистилляцию или обратный осмос.
При пастеризации вино нагревают примерно до 80 градусов. При такой температуре спирты выпариваются и напиток теряет подавляющую часть алкоголя. Вакуумная дистилляция тоже подразумевает нагрев, но только до 27 градусов. При таком подходе удается сохранить вкус и аромат исходного продукта.
Производители, использующие обратный осмос, пропускают вино через мембраны, которые благодаря разному размеру молекул воды и спирта помогают отделить их друг от друга. Более предпочтительными и бережными по отношению к сырью вариантами считаются последние два.
Как выбрать качественное безалкогольное игристое вино
Алёна Мальцева говорит, что в последние годы набирает тренд на безалкогольное вино. Спрос на него уже сравнялся со спросом на алкогольную версию, а может быть, даже и превысил его.
Видя заинтересованность потребителей, магазины все чаще включают в свой ассортимент безалкогольное шампанское. По словам эксперта, изучая полки с этим напитком, стоит обращать внимание на цену.
— Стоимость качественных безалкогольных вин начинается от 750-800 рублей за бутылку объемом 0,75 литра, — говорит кависта-сомелье. — Важно прочитать этикетку и убедиться, что это именно вино, а не винный напиток. Для производства вина обычно используют более качественный виноград, а еще в него, в отличие от винных напитков, не разрешено добавлять ароматизаторы и прочие нежелательные ингредиенты.
К сожалению, на бутылках с шампанским не указывают, каким путем из него удалили алкоголь, но эту информацию можно поискать на сайте производителя. Зато на этикетке всегда есть сведения о том, виноград какого сорта и из какого региона использовали при изготовлении напитка.
— Страна и регион происхождения безалкогольного вина — важная информация, которая поможет определить его стиль. В южных, жарких регионах вина получаются более насыщенными яркими, в северных — более элегантными и питкими, — рассказывает Алена Мальцева. — Сорт вина важно знать из-за того, что у разных людей разные вкусовые предпочтения. У каждого сорта своя ароматика — кому-то нравится один, кому-то — другой.
По российскому законодательству, безалкогольные вина могут храниться от двух до пяти лет. По словам эксперта, лучше выбирать наиболее свежие напитки из присутствующих в продаже.
— Вино — живой организм! У каждого вина свой срок жизни, есть вина, которые могут красиво стареть, но большая част вин не имеет такой способности, особенно безалкогольное вино. С возрастом вино окисляется и превращается в уксус. Удовольствия от такого вина уже не получить.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.