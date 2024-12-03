Водитель проигнорировал законные требования инспекторов об остановке (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Погоню за пьяным водителем, который отказался остановиться, устроили Госавтоинспекторы в городе Троицке Челябинской области. Об этом 3 декабря рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

«Водитель автомобиля „ВАЗ 2112“ проигнорировал законные требования инспекторов МО МВД России „Троицкий“ об остановке. Полицейские начали преследование с использованием световых и звуковых спецсигналов. <…> Внешние признаки указывали на его возможное опьянение», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Инцидент произошел на улице Гайдара.

Опьянение водителя подтвердило дальнейшее медицинское освидетельствование. Выяснилось также, что нарушитель ранее привлекался к уголовной ответственности за угон транспортного средства. В отношении мужчины составлены протоколы об административных правонарушениях.

В Челябинске ранее пьяный бизнесмен на BMW X6 сбил на островке безопасности на улице Чичерина и Братьев Кашириных пять человек. Он попытался скрыться с места ДТП, но его догнали двое мужчин. Тестер зафиксировал 1,074 промилле в крови водителя, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Мужчина рассказал журналистам, что выпил утром 25 ноября в день трагедии и на эмоциях поехал на дачу.