Двое водителей из Челябинска догнали пьяного мужчину, который за рулем BMW сбил пять человек, в том числе беременную женщину с коляской, в которой был ребенок.
«Увидел, что сбил людей, погнался за ним. Чуть прижал, достали с водительского сидения», — рассказал один из водителей, устроивших погоню. По словам очевидцев, мужчина за рулем иномарки был в невменяемом состоянии.
Как сообщили URA.RU в пресс-службе городского МВД, по предварительным данным, водитель был пьян. По данным telegram-канала BAZA, за рулем BMW X-6 находился 47-летний Алексей Корягин.
Не менее пяти человек пострадали в результате ДТП на перекрестке Братьев Кашириных и Чичерина в Челябинске. Две женщины находятся в тяжелом состоянии, рассказали 25 ноября в пресс-службе регионального минздрава.
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