Челябинцы догнали пьяного водителя BMW, сбившего пять человек. Фото, видео

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Весна опять пришла. Челябинск, знак аварийной остановки, дтп, авария, дорожно-транспортное происшествие
Водитель сбил пять пешеходов Фото:
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BMW Х6 врезался в толпу на перекрестке в Челябинске

Двое водителей из Челябинска догнали пьяного мужчину, который за рулем BMW сбил пять человек, в том числе беременную женщину с коляской, в которой был ребенок.

«Увидел, что сбил людей, погнался за ним. Чуть прижал, достали с водительского сидения», — рассказал один из водителей, устроивших погоню. По словам очевидцев, мужчина за рулем иномарки был в невменяемом состоянии.

Как сообщили URA.RU в пресс-службе городского МВД, по предварительным данным, водитель был пьян. По данным telegram-канала BAZA, за рулем BMW X-6 находился 47-летний Алексей Корягин.

Не менее пяти человек пострадали в результате ДТП на перекрестке Братьев Кашириных и Чичерина в Челябинске. Две женщины находятся в тяжелом состоянии, рассказали 25 ноября в пресс-службе регионального минздрава.

Фото иномарки после ДТП
Фото иномарки после ДТП

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Двое водителей из Челябинска догнали пьяного мужчину, который за рулем BMW сбил пять человек, в том числе беременную женщину с коляской, в которой был ребенок. «Увидел, что сбил людей, погнался за ним. Чуть прижал, достали с водительского сидения», — рассказал один из водителей, устроивших погоню. По словам очевидцев, мужчина за рулем иномарки был в невменяемом состоянии. Как сообщили URA.RU в пресс-службе городского МВД, по предварительным данным, водитель был пьян. По данным telegram-канала BAZA, за рулем BMW X-6 находился 47-летний Алексей Корягин. Не менее пяти человек пострадали в результате ДТП на перекрестке Братьев Кашириных и Чичерина в Челябинске. Две женщины находятся в тяжелом состоянии, рассказали 25 ноября в пресс-службе регионального минздрава.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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