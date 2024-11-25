Водитель сбил пять пешеходов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета BMW Х6 врезался в толпу на перекрестке в Челябинске

Двое водителей из Челябинска догнали пьяного мужчину, который за рулем BMW сбил пять человек, в том числе беременную женщину с коляской, в которой был ребенок.

«Увидел, что сбил людей, погнался за ним. Чуть прижал, достали с водительского сидения», — рассказал один из водителей, устроивших погоню. По словам очевидцев, мужчина за рулем иномарки был в невменяемом состоянии.

Как сообщили URA.RU в пресс-службе городского МВД, по предварительным данным, водитель был пьян. По данным telegram-канала BAZA, за рулем BMW X-6 находился 47-летний Алексей Корягин.

Не менее пяти человек пострадали в результате ДТП на перекрестке Братьев Кашириных и Чичерина в Челябинске. Две женщины находятся в тяжелом состоянии, рассказали 25 ноября в пресс-службе регионального минздрава.

Фото иномарки после ДТП Читатель URA.RU